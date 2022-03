Πόλεμος στην Ουκρανία – Λαβρόφ: «Δεν πιστεύω ότι ένας πυρηνικός πόλεμος μπορεί να ξεκινήσει»

Μετά το φιάσκο στη συνάντησή του με τον ουκρανό ομόλογό του στην Αττάλεια της Τουρκίας, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, στη διάρκεια της οποίας δήλωσε πως ο ίδιος δεν πιστεύει ότι η αντιπαράθεση της Ρωσίας με τη Δύση για την Ουκρανία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρηνικό πόλεμο.

«Δεν θέλω να το πιστέψω και δεν το πιστεύω ότι ένας πυρηνικός πόλεμος μπορεί να ξεκινήσει», είπε στη συνέντευξη Τύπου μετά τις άκαρπες συνομιλίες στην Τουρκία με τον Ντμίτρι Κουλέμπα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι φήμες για μια πιθανή ρωσική επίθεση κατά πρώην σοβιετικών κρατών της Βαλτικής «φαίνεται να είναι παλιές φάρσες».

The full answer to the question of nuclear war pic.twitter.com/sCVavjwchb

— NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2022