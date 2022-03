Πόλεμος στην Ουκρανία: Μάχες στους πυρηνικούς σταθμούς – Επιμένουν οι Ρώσοι στη Ζαπορίζια

Πολλές είναι οι μάχες που γίνονται μεταξύ των στρατών Ουκρανίας και Ρωσίας γύρω από τους πυρηνικούς σταθμούς της χώρας, με τα ρωσικά στρατεύματα να εντοπίζονται σε αυτά της Ζαπορίζια και του νότιου τμήματος της χώρας.

Ρωσικές δυνάμεις εντείνουν τις επιχειρήσεις τους για να πάρουν τον έλεγχο του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία, δήλωσαν σήμερα Πέμπτη (3.3.2022) Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Πιο συγκεκριμένα, στρατεύματα της Ρωσίας επιχειρούν να σπάσουν ένα οδόφραγμα προς το εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, στα νότια της Ουκρανίας, που είχε ανεγερθεί από κατοίκους και στρατιώτες, όπως δήλωσε ο σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών, Άντον Γερασένκο, σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Ο πυρηνικός σταθμός του στη Ζαπορίζια είναι ο μεγαλύτερος της Ευρώπης.

Due to Russian strikes on Chernihiv today, 22 were killed. State Service of Ukraine for Emergencies (DSNS) pic.twitter.com/D9GE8oYl1e

Ένας άλλος σύμβουλος, ο Βαντίμ Ντενισένκο, είπε ότι η κατάσταση είναι ανησυχητική με τους Ρώσους να εισέρχονται στην πόλη Ενερχοντάρ όπου ζουν οι εργαζόμενοι του εργοστασίου.

VIDEO: Large fires burn near the besieged city of Enerhodar in southern Ukraine, the site of Europe’s largest nuclear power plant. – @SputnikATO pic.twitter.com/afpJ66jdba

— Conflict News (@Conflicts) March 3, 2022