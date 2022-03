Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέα καταγγελία για εγκλήματα πολέμου – Έξι άμαχοι νεκροί στο Τσερνίχιβ από νάρκη κατά προσωπικού

Έξι άμαχοι δολοφονήθηκαν από νάρκη κατά προσωπικού, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε την Τρίτη η Συνήγορος του Πολίτη της Ουκρανίας, Επίτροπος της «Βερχόβνα Ράντα» για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Λιουντμίλα Ντενίσοβα.

Σημειώνεται πως οι νάρκες κατά προσωπικού απαγορεύονται βάσει της Σύμβασης της Οτάβα του 1997.

Η τοποθέτησή τους αποτελεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και παραβίαση τεσσάρων Συμβάσεων της Γενεύης του 1949.

❗️In the Chernihiv region, 6 civilians were blown up by an anti-personnel mine, said Ombudsman of Ukraine Lyudmila Denisova

Anti-personnel mines are prohibited under 1997 Ottawa Convention. Their placement is a crime against humanity and violation of 4 Geneva Conventions of 1949

— NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2022