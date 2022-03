Πόλεμος στην Ουκρανία: «Νεκρός ο Ρώσος διοικητής της 49ης Στρατιάς στη Χερσώνα»

Ο σύμβουλος του προέδρου στην Ουκρανία, Ολέκσιγ Αρέστοβιτς, αποκάλυψε πως ουκρανικά στρατεύματα απέκρουσαν μια πρώτη επίθεση των ρωσικών δυνάμεων στην πόλη Σλάβουτιτς. Σημειώνεται ότι στην πόλη αυτή ζουν οι εργάτες του πυρηνικού εργοστασίου του Τσερνόμπιλ.

Σημειώνεται επίσης πως νωρίτερα την Παρασκευή, 25.03.2022, τοπικές αρχές ανέφεραν πως το Σλάβουτιτς είναι «τελείως απομονωμένο», με τις ρωσικές δυνάμεις λίγο πέρα από τα όρια της πόλης. Σε μια ανακοίνωση, η διοίκηση της περιοχής του Κιέβου είπε: «Το Σλάβουτιτς είναι πλήρως απομονωμένο. Ο εχθρός βρίσκεται σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου από την πόλη».

Ο ίδιος δήλωσε νωρίτερα σήμερα, ότι ο ουκρανικός στρατός εξουδετέρωσε άλλον έναν Ρώσο αντιστράτηγο, ο οποίος ήταν διοικητής της 49ης στρατιάς της Ρωσίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό συνέβη στην πόλη Chornobayivka, που βρίσκεται στην περιφέρεια της Χερσώνας, στην ανατολική Ουκρανία.

Ο αντιστράτηγος Yakov Rezantsev, είναι ο έκτος Ρώσος αξιωματούχος τέτοιου βαθμού που σκοτώνεται στον πόλεμος της Ουκρανίας.

Ukrainian military confirm the elimination of LTG Yakov Rezantsev, Russia’s 49th CAA commander, in Chornobaivka near Kherson.

Russia is unlikely to confirm — but if he’s alive, let them just show the general verifiably alive and well. pic.twitter.com/B9OfqDHc4f

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) March 25, 2022