Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Κουλέμπα λέει ότι οι δολοφονίες αμάχων στην Μπούτσα είναι μόνο «η κορυφή του παγόβουνου»

Οι αρχές της Ουκρανίας ανέφεραν την Κυριακή ότι ερευνούν πιθανά εγκλήματα πολέμου της Ρωσίας, αφού εικόνες από την πόλη Μπούτσα έδειχναν πτώματα πολιτών να κείτονται στο έδαφος, αλλά και αυτοσχέδιους τάφους.

«Οι φρικαλεότητες που είδαμε στην Μπούτσα είναι μόνο “η κορυφή του παγόβουνου” των εγκλημάτων που έχει διαπράξει ο ρωσικός στρατός», υποστήριξε ο Κουλέμπα σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Πολωνία με τη βρετανίδα υπουργό Εξωτερικών Λιζ Τρας.

«Τα ημίμετρα δεν είναι αρκετά πλέον. Απαιτώ πιο σοβαρές κυρώσεις αυτήν την εβδομάδα, αυτή είναι η έκκληση των θυμάτων βιασμών και εκτελέσεων. Αν έχετε αμφιβολίες για τις κυρώσεις, πηγαίνετε στην Μπούτσα πρώτα», δήλωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας.

⚡️Zelensky reacts to photos of civilians killed by Russians in Bucha:

“Mothers of Russian soldiers should see that. See what bastards you’ve raised. Murderers, looters, butchers.”

Photo: AFP via Getty Images. pic.twitter.com/Ae4CNCZicV

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 3, 2022