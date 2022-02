Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι μπήκαν στο Χάρκοβο – Εκρήξεις στο Κίεβο- ΒΙΝΤΕΟ

Κλιμακώνεται η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με τη Μόσχα να έχει ξεκινήσει γενικευμένες επιθέσεις για την κατάληψη του Κιέβου, την ώρα που ο μέχρι τώρα τραγικός απολογισμός περιλαμβάνει δεκάδες αμάχους νεκρούς, μεταξύ των οποίων και 10 ομογενείς, ενώ για πρώτη φορά υπάρχει μία εκτεταμένη, συντονισμένη και ισχυρή απάντηση στον Πούτιν από τη Δύση. Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ, Μ. Βρετανία και Καναδάς έθεσαν εκτός διατραπεζικών συναλλαγών (σύστημα SWIFT) ρωσικές τράπεζες, πιέζοντας ασφυκτικά τη ρωσική οικονομία, ενώ η Γερμανία έδωσε άδεια για μεταφορά όπλων στην Ουκρανία, προς ενίσχυση των δυνάμεων που αντιστέκονται στη ρωσική εισβολή.

Το πρωί της Κυριακής ρωσικά στρατεύματα μπήκαν στο Χάρκοβο, όπου είναι σε εξέλιξη οδομαχίες και ανταλλαγή πυρών. Οι αρχές της πόλης που βρίσκεται στα βορειοανατολικά της Ουκρανίας και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη της χώρας, ανακοίνωσαν σήμερα μια “διείσδυση” του στρατού μέχρι το κέντρο της πόλης. “Σημειώθηκε μια διείσδυση ελαφρών οχημάτων του ρωσικού εχθρού στην πόλη Χάρκοβο, περιλαμβανομένου του κεντρικού τμήματος”, ανέφερε στο Twitter τοπικός αξιωματούχος, ο Όλεγκ Σινεγκούμποφ, ο οποίος είπε πως οι μάχες συνεχίζονται και κάλεσε τους περίπου 1,4 εκατ. κατοίκους να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους.

That same column of Russian Tigr-M and KamAZ vehicles in Kharkiv. https://t.co/mr9wtHoKHr pic.twitter.com/Mn13BRJqJ7

— Rob Lee (@RALee85) February 27, 2022