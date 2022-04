Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι σκότωσαν δήμαρχο, τον σύζυγο και τον γιο τους και τους πέταξαν σε ομαδικό τάφο

Με βλέμμα όπου συγκρούεται η φρίκη του πολέμου με το επαγγελματικό καθήκον, δημοσιογράφοι στην Ουκρανία κλήθηκαν τη Δευτέρα από τις αρχές στο σημείο όπου εντοπίστηκε ομαδικός τάφος.

Οι εκπρόσωποι του Τύπου στο χωριό Μοτυζίν, στην περιοχή του Κιέβου, είδαν πτώματα αμάχων, μισοθαμμένα στα χώματα.

Journalists were shown the mass grave in the village of Motyzhyn in the #Kyiv region, which was found after the retreat of the #Russian military. pic.twitter.com/dwsmqpnj6Y

— NEXTA (@nexta_tv) April 4, 2022