Πόλεμος στην Ουκρανία: «Οι Ρώσοι βομβάρδισαν ογκολογική μονάδα νοσοκομείου», καταγγέλλει ο δήμαρχος του Τσερνίχιβ

Οι βομβαρδισμοί που έπληξαν το Τσερνίχιβ, την πόλη στα βόρεια της Ουκρανίας, κατέστρεψαν την ογκολογική μονάδα ενός νοσοκομείου, σύμφωνα με τις καταγγελίες του δημάρχου της πόλης, παρά το γεγονός ότι η Ρωσία δήλωσε πριν από λίγες μέρες ότι θα «μειώσει δραστικά» τη στρατιωτική της επίθεση εκεί αλλά και στο Κίεβο.

«Ορισμένες οβίδες έπληξαν απευθείας το περιφερειακό νοσοκομείο και ένα από τα κτίρια του νοσοκομείου, στην πραγματικότητα η ογκολογική μονάδα, καταστράφηκε ολοσχερώς. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν βαριά», είπε ο δήμαρχος, Βλάντισλαβ Ατροσένκο, στην τηλεόραση του CNN, σχολιάζοντας το νέο κύμα βομβαρδισμών.

Ο ίδιος δήλωσε, επίσης, ότι δεν υπάρχει νερό ή ηλεκτρικό ρεύμα και η πόλη μπορεί να ξεμείνει από τρόφιμα και φάρμακα μέσα σε μια εβδομάδα. Οι μόνες προμήθειες της πόλης παρέχονται από τον στρατό και τους εθελοντές.

“We have no electricity, no water … I’m talking to you with my torch as a mean of electricity.”

Chernihiv Mayor Vladyslav Atroshenko talks to @NewDay‘s @JohnBerman about the recent shelling in his city and the aftermath, which he describes as a “full humanitarian catastrophe.” pic.twitter.com/mvIwSmnNf6

— CNN (@CNN) April 1, 2022