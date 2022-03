Πόλεμος στην Ουκρανία: Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις – Ανοίγει κοινός ανθρωπιστικός διάδρομος

Τελείωσε ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο οποίος διήρκεσε 3,5 ώρες και οι δύο χώρες κατέληξαν σε συμφωνία για μια κοινή παροχή ανθρωπιστικών διαδρόμων για την εκκένωση αμάχων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, το οποίο επικαλείται Ουκρανό διαπραγματευτή, θα πραγματοποιηθεί σύντομα τρίτος γύρος συνομιλιών.

Ο ίδιος είπε ότι η Ουκρανία δεν έμεινε ικανοποιημένη από τις συνομιλίες καθώς δεν πέτυχε τα αποτελέσματα στα οποία υπολόγιζε.

Όπως αναφέρει ο Μιχάιλο Ποντόλιακ από την ουκρανική αντιπροσωπεία, ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών έχει ολοκληρωθεί, αν και τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που «χρειάζεται η Ουκρανία». «Υπάρχει λύση μόνο για την οργάνωση ανθρωπιστικών διαδρόμων».

The second round of negotiations is over. Unfortunately, the results Ukraine needs are not yet achieved. There is a solution only for the organization of humanitarian corridors… pic.twitter.com/0vS72cwYSX

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022