Πόλεμος στην Ουκρανία: Ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν το αεροδρόμιο στο Μικολάγιεφ

Το περιφερειακό αεροδρόμιο στην περιοχή Μικολάγιεφ, στα νότια της Ουκρανίας, επανήλθε στα χέρια των στρατιωτικών δυνάμεων της Ουκρανίας, όπως δήλωσε σήμερα Δευτέρα (7.3.2022) ο περιφερειακός κυβερνήτης, Βιτάλι Κιμ

«Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, ελέγχουμε τις γέφυρες, μπορείτε να φύγετε με ασφάλεια από το Μικολάγιεφ και άλλες πόλεις», είπε σε τηλεοπτική του ομιλία ο κυβερνήτης της συγκεκριμένης περιφέρειας της Ουκρανίας, μετά την ανακατάληψη του αεροδρομίου.

Η μανία του ρωσικού στρατού να ισοπεδώνει ολόκληρες εκτάσεις με βομβαρδισμούς, κάτι που ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε ως «τρομοκρατία», αποτυπώνεται σε συγκλονιστικά πλάνα που κάνουν το γύρο των social media από το Μικολάγιεφ.

⚡️Zelensky: “During the night, Russia hit Mykolayiv, residential areas, using rocket artillery. They hit Kharkiv, neighbourhoods, they hit other cities too.”

“This had zero sense from a military standpoint, it’s simply terror.”

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 7, 2022