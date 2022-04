Πόλεμος στην Ουκρανία: Σφαγή στη Μπούτσα – Οι Ρώσοι άφησαν παντού πτώματα αμάχων – ΒΙΝΤΕΟ -ΦΩΤΟ

Την ώρα που η ειρηνευτική λύση μοιάζει να πλησιάζει, οι εικόνες σφαγής που μεταδίδονται από το πρωί από την πόλη Μπούτσα κοντά στο Κίεβο στην Ουκρανία προκαλούν αποτροπιασμό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορεί τη Ρωσία για διάπραξη θηριωδιών, μετά τη δήλωση του δημάρχου της πόλης Μπούτσα ότι 300 κάτοικοι της πόλης, σκοτώθηκαν στη διάρκεια της ρωσικής κατοχής που διήρκησε για ένα μήνα.

Bucha, Kyiv region. The bodies of people with tied hands, who were shot dead by 🇷🇺 soldiers lie in the streets. These people were not in the military. They had no weapons. They posed no threat. How many more such cases are happening right now in the occupied territories? (1/2) pic.twitter.com/AJloZ81JIt

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2022