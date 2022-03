Πόλεμος στην Ουκρανία: Στόχος βομβαρδισμών κτίριο του Ερυθρού Σταυρού στη Μαριούπολη

Ένα κτίριο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) έγινε στόχος ρωσικών βομβαρδισμών στην πολιορκημένη Μαριούπολη, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, δήλωσε σήμερα μια ουκρανή αξιωματούχος.

«Οι εισβολείς βομβάρδισαν εσκεμμένα ένα κτίριο της ΔΕΕΣ στη Μαριούπολη», έγραψε στο Telegram η Λιουντμίλα Ντενίσοβα, αρμόδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο ουκρανικό κοινοβούλιο. «Προς το παρόν δεν έχουμε πληροφορίες για τα θύματα», πρόσθεσε χωρίς να διευκρινίσει πόσοι άνθρωποι μπορεί να βρίσκονταν μέσα στο κτίριο όταν δέχθηκε τα πυρά.

March 30: The evil #RussianArmy shelled a #hospital, marked – like in all European countries – with a large red cross on the roof. You see the aimed impacts! #warcrimes over war crimes each day! #RussiaUkraineWar #russianinvasion #PutinWarCriminal #Mariupol #Маріуполь #Мариуполь pic.twitter.com/b0QMFdUnAS

— Ara Vanady (@AraVanady) March 30, 2022