Πόλεμος στην Ουκρανία: Συγκλονίζει 7χρονος που έχει εγκλωβιστεί στη Μαριούπολη – ΒΙΝΤΕΟ

Συγκλονίζει το μήνυμα του επτάχρονου Μακάρ από τη Μαριούπολη. Ο μικρός μαθητής είναι εγκλωβισμένος στη μαρτυρική πόλη, όπως και άλλοι 100.000 πολίτες.

«Είμαι ο Μάκαρ. Είμαι επτά χρονών σήμερα. Αυτό είναι το σπίτι μου. Ευχαριστώ τους «σωτήρες από τη Ρωσία» που το έκαναν αυτό. Για όλα όσα βλέπετε τώρα», αναφέρει στο μήνυμά του.

Την ανάρτηση έχει κάνει στο Twitter η Ολεξάντρα Ματβίιτσουκ, επικεφαλής του Κέντρου Κοινωνικών Ελευθεριών.

"I’m Makar. I’m 7 years old today. This is my house. Thanks to "saviours from Russia" for doing this. For everything which you are seeing now”.

Loud gunshots are heard in the background. This family in Mariupol. They can rely only on UA soldiers who still fighting and dying there pic.twitter.com/D1keEld5kO

