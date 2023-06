Πόλεμος στην Ουκρανία: Συναγερμός για πλημμύρες και εκκενώσεις χωριών μετά την ανατίναξη φράγματος

Ανατινάχθηκε το τεράστιο φράγμα, σοβιετικής εποχής, στη Νόβα Καχόβκα, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η εμπόλεμη ζώνη στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις ουκρανικές και ρωσικές δυνάμεις, με το Κίεβο και τη Μόσχα να αλληλοκατηγορούνται για την ανατίναξη.

Το TASS αναφέρει, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ότι 80 οικισμοί ενδέχεται να πληγούν από πλημμύρες. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας.

Η αστυνομία της Ουκρανίας ζήτησε από τους κατοίκους σε 10 χωριά και τμήμα της πόλης της Χερσώνας να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους καθώς βρίσκονται πιθανότατα στις περιοχές που θα πλημμυρίσουν.

Το φράγμα, ύψους 30 μέτρων και μήκους 3,2 χλμ, χτίστηκε το 1956 στον ποταμό Δνείπερο ως μέρος του υδροηλεκτρικού σταθμού Καχόβκα. Διαθέτει δεξαμενή περίπου του ίδιου όγκου με τη Μεγάλη Αλυκή στη Γιούτα και παρέχει επίσης νερό στη χερσόνησο της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014, και στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος βρίσκεται επίσης υπό ρωσικό έλεγχο.

Ο ουκρανικός στρατός είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις ανατίναξαν το φράγμα. «Η κλίμακα της καταστροφής, η ταχύτητα και οι ποσότητες νερού και οι πιθανές περιοχές πλημμυρών διευκρινίζονται», ανέφερε ο ουκρανικός στρατός στην σελίδα του στο Facebook.

Από την πλευρά τους τα ρωσικά ΜΜΕ, ανέφεραν ότι το φράγμα που βρίσκεται σε περιοχή ελεγχόμενη από την Ρωσία, καταστράφηκε από βομβαρδισμό. Μάλιστα αξιωματούχος της Ρωσίας έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση.

New satellite imagery of the Khakovka dam from June 5 shows evidence that a section of the roadway and sluice gates had been recently damaged or destroyed.

(Left: May 28, Right: June 5)

📸: @Maxar pic.twitter.com/o6StIwIoJr

— Evan Hill (@evanhill) June 6, 2023