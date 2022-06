Πόλεμος στην Ουκρανία: Τα θέατρα και οι κινηματογράφοι ανοίγουν ξανά στο Κίεβο

Η ζωή στο Κίεβο έχει πολλές διακυμάνσεις. Η ουκρανική πρωτεύουσα έγινε και πάλι πρόσφατα στόχος ρωσικών βομβαρδισμών, καθώς το Κρεμλίνο έβαλε στο στόχαστρο εγκαταστάσεις στρατιωτικού εξοπλισμού.

Παράλληλα, όμως, οι κάτοικοι προσπαθούν να επιστρέψουν σε μία κανονικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, ανοίγουν τις πόρτες τους κινηματογράφοι και θέατρα που παρέμεναν κλειστά από το Φεβρουάριο, όταν ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Οι κινηματογράφοι και η Εθνική Λυρική Σκηνή του Κιέβου άνοιξαν ξανά τις πόρτες τους στα τέλη Μαΐου.

«Αποφασίσαμε να προσπαθήσουμε να ανεβάσουμε τα έργα με έναν μικρό αριθμό ηθοποιών, δύο ή τρεις ηθοποιούς κάθε φορά» λέει ο Yuriy Felipenko, ηθοποιός στο θέατρο στο Podil. «Τώρα ανεβάζουμε το τρίτο έργο. Σκεφτήκαμε πώς θα γινόταν, αν θα έρθουν θεατές σε καιρό πολέμου, αν τους ενδιαφέρει καθόλου το θέατρο, αν έχει κάποιο ενδιαφέρον. Είμαστε χαρούμενοι που τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν και για τρία έργα».

