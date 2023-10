Πόλεμος στο Ισραήλ: Μπήκαν τανκς στη Λωρίδα της Γάζας – Η Χαμάς καλεί τη Δυτική Όχθη να ξεσηκωθεί

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί τον «στραγγαλισμό» του παλαιστινιακού θύλακα χωρίς να έχουν ληφθεί σημαντικές πρωτοβουλίες για να υπάρξει κάποια διέξοδος και να προστατευθούν οι άμαχοι.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε ψήφισμά του ζητά την ανθρωπιστική παύση των βομβαρδισμών για να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια και δεν κάνει λόγο για ανθρωπιστική εκεχειρία.

Πόλεμος στο Ισραήλ: Ανελέητο σφυροκόπημα της Γάζας – Διακόπηκαν τηλεπικοινωνίες και ίντερνετ

Ο ΟΗΕ αναμένεται να συνεδριάσει ξανά αλλά μία κοινή απόφαση μοιάζει ιδιαίτερα δύσκολη.

Την ίδια στιγμή εκτός από τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, η ένταση μεταφέρεται στο έδαφος άλλων χωρών με τα πλήγματα των ΗΠΑ στη Συρία – ως απάντηση σε προηγούμενες επιθέσεις – και με τις ρουκέτες στην Αίγυπτο με τον κίνδυνο μιας ευρύτερης ανάφλεξης να είναι πάντα υπαρκτός.

Παλαιστίνιοι κάτοικοι της Γάζας επιβεβαιώνουν ότι τανκς έχουν μπει μέσα στη Λωρίδα, ενώ διεξάγονται μάχες ανάμεσα στους ενόπλους της Χαμάς και τον ισραηλινό στρατό.

Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμαντ Σταγιέχ δήλωσε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Al-Araby Al-Jadeed του Κατάρ την Παρασκευή ότι η εκτεταμένη διακοπή των επικοινωνιών και του διαδικτύου και η έλλειψη νερού στη Γάζα προκαλούνται σκόπιμα από το Ισραήλ προκειμένου να προβεί σε φρικαλεότητες κατά του παλαιστινιακού λαού.

Ο Σταγιέχ δήλωσε ότι «η διακοπή της επικοινωνίας και του διαδικτύου δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια κατάσταση συσκότισης ώστε να μπορούν να διαπραχθούν εγκλήματα».

«Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι μια προετοιμασία πριν από μια χερσαία εισβολή. Αυτή είναι μια ιστορική στιγμή για κάθε ελεύθερο και συνειδητοποιημένο άτομο να σταματήσει τις σφαγές», πρόσθεσε ο Σταγιέχ.

Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμαντ Σταγιέχ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν την παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα, προκειμένου να μεταφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια και καύσιμα και να αποκτήσουν πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα οι κάτοικοι, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι.

Ο Κίρμπι δήλωσε επίσης ότι αν η απομάκρυνση των ομήρων από τη Γάζα απαιτεί μια τοπική προσωρινή παύση, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν κάτι τέτοιο.

Ο Κίρμπι τόνισε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενδιαφέρονται για μια σύγκρουση με το Ιράν.

Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου απορρίπτει τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός και λέει ότι «δεν θα ζήσουμε άλλο με αυτή την πραγματικότητα» και ότι ο πόλεμος δεν διεξάγεται για να «αποτρέψει τη Χαμάς», αλλά ότι αντίθετα «έχουμε αποφασίσει ότι η Χαμάς πρέπει να εξαφανιστεί».

Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ζητά κατάπαυση του πυρός.

«Παρακαλούμε, προτρέπουμε, καλούμε σε κατάπαυση του πυρός», γράφει χαρακτηριστικά στο Twitter.

