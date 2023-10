Πόλεμος στο Ισραήλ: Μαζική φυγή των αμάχων από την Γάζα – Οι Ισραηλινοί «ετοιμάζονται για το επόμενο στάδιο» – ΒΙΝΤΕΟ

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι φεύγουν από τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, ενόψει της αναμενόμενης ισραηλινής χερσαίας επιχείρησης στην περιοχή αυτή, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές και δηλώνει ότι θα κρατήσει ανοιχτές δύο διόδους ώστε να μετακινηθεί ο πληθυσμός προς τα νότια.

Το Ισραήλ είχε δώσει διορία στους κατοίκους να φύγουν μέχρι το πρωί του Σαββάτου. Καθώς η διορία αυτή πλησίαζε στη λήξη της, είπε ότι μπορεί να εγγυηθεί την ασφαλή μετακίνησή τους μέσω δύο δρόμων μέχρι τις 16.00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Οι ισραηλινές δυνάμεις που έχουν συγκεντρωθεί γύρω από τον παλαιστινιακό θύλακα «ετοιμάζονται για το επόμενο στάδιο των επιχειρήσεων», είπε ο εκπρόσωπος του στρατού, αντισυνταγματάρχης Τζόναθαν Κόνρικους.

Δείτε βίντεο από τους αμάχους που εγκαταλείπουν τη Γάζα:

Gazans continue evacuating the north of Gaza to the south. pic.twitter.com/wklYcxo7VW

Gaza residents leave the city to the south, taking their sheep and pets with them. pic.twitter.com/fiich66bnG

— Clash Report (@clashreport) October 14, 2023