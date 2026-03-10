Πόλεμος στον Κόλπο: Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον Λίβανο, συνεχίζονται οι ιρανικές επιθέσεις σε ΗΑΕ και Μπαχρέιν

Ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικά πλήγματα σε περιοχές της Χεζμπολάχ. Το Ιράν εξαπολύει drones και πυραύλους κατά ΗΑΕ και Μπαχρέιν.

10 Μαρ. 2026 7:55
Pelop News

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από Δευτέρα προς Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε κοινότητες του νότιου και ανατολικού Λιβάνου, περιοχές που αποτελούν προπύργια της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Τα πλήγματα έπληξαν χωριά στις περιοχές της Τύρου και της Τζαζίν (νότια) καθώς και δυτικά της κοιλάδας Μπεκάα (ανατολικά). Οι επιθέσεις εντάσσονται στη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της σύγκρουσης, με τη Χεζμπολάχ να έχει ενεργοποιηθεί από τις 2 Μαρτίου σε αντίποινα για τις αμερικανοϊσραηλινές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Παράλληλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιμετωπίζουν νέα κύματα ιρανικών επιθέσεων με drones και πυραύλους, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ μέσω X, στην 11η ημέρα του πολέμου. Η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας ενεργοποιήθηκε για να αντιμετωπίσει τις απειλές.

Στο Μπαχρέιν, το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι ιρανικό πλήγμα σε πολυκατοικία στην πρωτεύουσα Μανάμα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τραυματισμούς σε αρκετούς άλλους, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η στρατιωτική συνδρομή από την Αυστραλία: Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι ανακοίνωσε την αποστολή ενός αεροσκάφους έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου Boeing E-7A Wedgetail στον Περσικό Κόλπο για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες, μαζί με εξειδικευμένο προσωπικό, κατόπιν αιτήματος των ΗΑΕ. Επιπλέον, η Αυστραλία θα προμηθεύσει τα ΗΑΕ με προηγμένους πυραύλους αέρος-αέρος μεσαίου βεληνεκούς. Ο Αλμπανέζι διευκρίνισε ότι η συμμετοχή είναι αμιγώς αμυντική, χωρίς στρατιωτική δράση κατά του Ιράν ή ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων.

