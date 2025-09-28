Πολικές αρκούδες σε εγκαταλελειμμένο σοβιετικό σταθμό στην Αρκτική ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Η μείωση των πάγων λόγω κλιματικής αλλαγής αναγκάζει τα ζώα να αναζητούν καταφύγιο σε ξηρά και εγκαταλελειμμένες υποδομές

28 Σεπ. 2025 21:37
Pelop News

Μια ομάδα νεαρών πολικών αρκούδων βρήκε καταφύγιο σε εγκαταλελειμμένο σοβιετικό ερευνητικό σταθμό στο νησί Κολιούτσιν, στη Θάλασσα Τσούκτσι της ρωσικής Αρκτικής. Ο Ρώσος μπλόγκερ Βαντίμ Μαχόροφ κατέγραψε την παρουσία τους με drone, δείχνοντας αρκούδες να μπαίνουν και να βγαίνουν από τα κτίρια υπό τον καλοκαιρινό αρκτικό ήλιο, με μια εξ αυτών να προσπαθεί να δαγκώσει το drone.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vadim Makhorov (@makhorov)

Ο σταθμός εγκαταλείφθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’90, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, και σήμερα φιλοξενεί πάνω από 20 πολικές αρκούδες. Παρά τη φήμη τους για μοναχικότητα, τα ζώα μπορούν να εμφανίσουν κοινωνική συμπεριφορά όταν δεν ανταγωνίζονται για τροφή ή ζευγάρωμα. Ο Μαχόροφ θυμήθηκε μάλιστα ότι πριν λίγα χρόνια ένα κουφάρι φάλαινας είχε συγκεντρώσει πάνω από 200 αρκούδες χωρίς να δημιουργηθεί καμία σύγκρουση.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vadim Makhorov (@makhorov)

Η κλιματική αλλαγή και η μείωση των πάγων αναγκάζουν τα ζώα να μετακινούνται βορειότερα ή να αναζητούν τροφή στην ξηρά. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι πολικές αρκούδες φτάνουν ακόμη και σε ανθρώπινους οικισμούς, όπου οι κάτοικοι λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας για να τις αποτρέψουν.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), η ρωσική Αρκτική φιλοξενεί τέσσερις υποπληθυσμούς πολικών αρκούδων, οι οποίοι ονομάζονται από τις θάλασσες όπου ζουν: Μπάρεντς, Κάρα, Λάπτεφ και Τσούκτσι.
