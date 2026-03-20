Πολιτική, πρωτογενής τομέας και Παιδεία

Πολιτική, πρωτογενής τομέας και Παιδεία
20 Μαρ. 2026 19:00
Υπάρχουν συγκεκριμένες παθογένειες που κρατούν στάσιμη τη χώρα. Κάποιες είναι κρίσιμες και κανείς δεν ενδιαφέρεται στα σοβαρά να παρέμβει για να διορθωθεί κάτι. Η πρώτη παθογένεια είναι φυσικά αυτό το σκληρό κομματικό κράτος – λάφυρο που στήθηκε την δεκαετία του ‘80, δίνοντας σε όποια μικρή ομάδα κυβερνά κάθε φορά τα πάντα. Από το ταμείο της χώρας μέχρι ποιοι θα διορίζονται στα επαρχιακά γήπεδα.

Εδώ στα σοβαρά λένε πως δεν είναι εύκολο να δημιουργηθούν ανεξάρτητοι φορείς (π.χ. η Δικαιοσύνη) διότι μια χώρα που έχει μάθει στο βόλεμα, δεν θα μπορέσει να διαχειριστεί πολλά κέντρα εξουσίας. Θα μπλέξουμε.

Μια δεύτερη παθογένεια είναι η εγκατάλειψη της περιφέρειας μέσα από την αδιαφορία να οργανωθεί ένας σύγχρονος πρωτογενής τομέας που θα κρατήσει τον κόσμο στον τόπο του, θα μειώσει την αστυφιλία, θα περιορίσει την υπογεννητικότητα, θα ανακουφίσει την πρωτεύουσα από το κυκλοφοριακό και πολλά ακόμη.

Oπως έχω ξαναγράψει, η κυβέρνηση φτιάχνει εθνικούς δρόμους που οδηγούν σε χωριά χωρίς κατοίκους, σε κωμοπόλεις που σιγά-σιγά αδειάζουν και σε πόλεις που η οικονομία τους φθίνει. Πληρώνει κιόλας κάθε χρόνο τους παραχωρησιούχους των εθνικών δρόμων γιατί η κίνηση δεν αποφέρει τα έξοδά τους.

Μια τρίτη σοβαρή παθογένεια είναι η δήθεν Εκπαίδευση. Μέσα από το ελληνικό σχολείο της μη πειθαρχίας -και όχι από την οικογένεια το τονίζω αυτό- έχει γεννηθεί η μαζική εφηβική βία, οι βανδαλισμοί, η αμορφωσιά. Στον Δήμο Θέρμης, 16χρονοι μπήκαν σε νηπιαγωγείο και τα έσπασαν όλα.

Δεν πήραν τίποτε, δεν έκλεψαν. Εσπαγαν. Αλλωστε είναι παιδιά εύπορων οικογενειών.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Η βία υπάρχει σε όλα τα ελληνικά σχολεία μαζί με την πλήρη αδιαφορία των μαθητών να μάθουν γράμματα. Η καταστροφή ήρθε και αυτή τη δεκαετία του ‘80 όταν καταργήθηκε η αξιολόγηση, τα κόμματα μπήκαν μέσα με οργανωμένα κινήματα, και το χειρότερο: Ολοι περνούν την τάξη, κανείς δεν τιμωρείται ακόμα και αν κάψει το μισό σχολείο.

Υπάρχει λύση: Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και πρώτη τάξη Λυκείου, οι μαθητές να διδάσκονται τις αξίες της ζωής. Δίπλα από τα μαθηματικά τη χημεία και τη φυσική, η φιλοσοφία, η ποίηση, η ιστορία. Να μην περνά την τάξη όποιος μαθητής περιφρονεί τη γνώση. Να αποβάλλεται όποιος τραμπουκίζει και στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου ας γίνεται ό,τι πρέπει για τις εισαγωγικές εξετάσεις.
Τα σχολεία μας είναι ένας βάλτος αμάθειας και αφετηρία τυφλής βίας. Τι δεν βλέπουν αυτοί που κυβερνούν;

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:21 Ο Γιώργος Πλέας στον τελικό του «Elite Montenegro Cup 2026»
20:11 Ιταλία: Δυο νεκροί από έκρηξη σε αγροικία κοντά στη Ρώμη
20:02 Επιστροφή στην Ελλάδα για το ελληνικό προσωπικό της αποστολής του ΝΑΤΟ στο Ιράκ
19:51 Συνελήφθη στη Βενεζουέλα ο μεγιστάνας του πετρελαίου Βίλμερ Ρουπέρτι, ΒΙΝΤΕΟ
19:41 Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για αύξηση στον κατώτατο μισθό έως 25%!, ΒΙΝΤΕΟ
19:31 Γκαλερί Τσαγκαράκη: Βρέθηκαν πάνω από 300 πλαστοί πίνακες και περισσότερα από 200.000 ευρώ σε μετρητά, ΒΙΝΤΕΟ
19:21 Αποκάλυψη Politico: Πρόταση Ρωσίας στις ΗΠΑ να σταματήσει τη ροή πληροφοριών προς το Ιράν
19:10 «Αυτός που το έκανε είχε πρόθεση να σκοτώσει», ξεκάθαρος ο πατέρας της 24χρονης για τον ξυλοδαρμό από τον 20χρονο
19:01 Τράπεζα της Ελλάδας: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης για το 2026 στο 1,9%
19:00 Πολιτική, πρωτογενής τομέας και Παιδεία
18:54 Από τη Ντόχα στη Λιέγη 147 άλογα ελίτ μετά το κλείσιμο του εναέριου χώρου
18:49 O Καραλής για το 3ο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, η μεγάλη μάχη με τον Ντουπλάντις
18:41 Πρώτη βιντεοσκοπημένη εμφάνιση Χαμενεΐ μετά τη διαδοχή και νέο σήμα ισχύος από την Τεχεράνη
18:34 Πάτρα: Διέλευση ελικοπτέρων Apache πάνω από την πόλη – Κοίταζαν ψηλά οι πολίτες
18:32 Νέα έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων από το Δημόσιο την επόμενη εβδομάδα
18:30 Το ΝΑΤΟ αποσύρει όλο το προσωπικό της αποστολής του στο Ιράκ προς την Ευρώπη
18:30 Ο καθηγητής Γιάννης Μάζης στην «Π»: «Δεν τελειώνει εύκολα ο πόλεμος»
18:28 Πάτρα: Ολοκληρώθηκε η πρώτη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για το τρένο – Στο τραπέζι η τελική πρόταση για τη γραμμή και το λιμάνι
18:24 Γεννητούρια σε ασθενοφόρο στο Ηράκλειο, η πρώτη φωτογραφία του μπέμπη!
18:14 Προειδοποίηση Μπιρόλ: Έξι μήνες μπορεί να χρειαστούν για να αποκατασταθούν πετρέλαιο και αέριο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
