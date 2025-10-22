Πολιτιστική ανάσα στο κέντρο της Πάτρας: Ξεκινά η αποκατάσταση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, τι προβλέπεται

Η ιστορική Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών αλλάζει μορφή, με ένα εκτεταμένο έργο αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού που φιλοδοξεί να τη μετατρέψει σε ζωντανό πυρήνα πολιτισμού, γνώσης και δημιουργίας για μικρούς και μεγάλους.

22 Οκτ. 2025 13:45
Pelop News

Το εμβληματικό κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών μπαίνει σε νέα εποχή. Ο Δήμος ανακοίνωσε την έναρξη των διαδικασιών αποκατάστασης, με στόχο να αποκτήσει η πόλη έναν σύγχρονο, φιλόξενο χώρο μάθησης, πολιτισμού και δημιουργικής έκφρασης, που θα απευθύνεται ιδιαίτερα στα παιδιά και τη νεολαία.

Η αποκατάσταση του κτιρίου σηματοδοτεί τη νέα πορεία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, η οποία καλείται να ανταποκριθεί στον διευρυμένο πολιτιστικό και κοινωνικό ρόλο της, όχι μόνο για την Πάτρα αλλά και για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν αναβάθμιση και ενεργειακό εκσυγχρονισμό του κτιρίου, με στόχο να δημιουργηθούν λειτουργικοί και ανοιχτοί χώροι για το κοινό.

Στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης θα διαμορφωθεί μια μεγάλη νεανική βιβλιοθήκη, ένας χώρος που φιλοδοξεί να αποτελέσει νέο στέκι για τη νεολαία της Πάτρας. Παράλληλα, προβλέπονται αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και χώροι δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, με σκοπό να ενισχυθεί η επαφή των νέων με το βιβλίο, τη γνώση και τη φαντασία.

Η Δημοτική Πινακοθήκη, που μέχρι σήμερα λειτουργούσε στο ισόγειο του ίδιου κτιρίου, θα μεταφερθεί στο παλαιό Δημαρχείο, όπου θα διαμορφωθούν ειδικοί χώροι για μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις, ενισχύοντας το πολιτιστικό δίκτυο του κέντρου.

Παράλληλα, προχωρούν και τα έργα αποκατάστασης του Θεάτρου «Απόλλων» και του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης, συνθέτοντας ένα ενιαίο πολιτιστικό μέτωπο που θα αναβαθμίσει αισθητά την καρδιά της πόλης.

Το έργο της «Αποκατάστασης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών», με προϋπολογισμό 2.436.800 ευρώ, εντάσσεται σε πρόγραμμα του Δήμου για την αναζωογόνηση των ιστορικών πολιτιστικών υποδομών. Η διαδικασία υποβολής προσφορών ολοκληρώνεται στις 10 Νοεμβρίου 2025, ενώ η προθεσμία υλοποίησης του έργου ορίζεται σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μέσω ανοικτού διαγωνισμού στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Με την ολοκλήρωση των έργων, η Πάτρα αποκτά ένα σύγχρονο κέντρο γνώσης και πολιτισμού, ανοιχτό σε όλους — με την πόλη και τη νέα γενιά να βρίσκονται στο επίκεντρο.
