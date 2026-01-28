Πολιτιστική ασπίδα

Η Ελλάδα οφείλει να προστατεύει τους θησαυρούς της. Οι επικείμενες αλλαγές στον νόμο 4858/2021, που αυστηροποιούν τις ποινές για βανδαλισμούς και καθιστούν ορισμένες ενέργειες ιδιώνυμο έγκλημα, είναι βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η προστασία μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων δεν μπορεί να είναι θεωρητική, πρέπει να γίνεται πράξη.

Παράλληλα, η διασφάλιση της λειτουργίας ιστορικών θερινών κινηματογράφων και άλλων πολιτιστικών χώρων δείχνει σεβασμό στη συλλογική μνήμη.

Η χώρα οφείλει να υπερασπιστεί την ταυτότητά της, να τιμωρεί τους παραβάτες και να διασφαλίζει τη σκυταλοδρομία της πολιτιστικής κληρονομιάς στις επόμενες γενιές.

Το παρελθόν μας καθορίζει το αύριο, ας το διαφυλάξουμε.