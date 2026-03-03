«Πολύ αργά» για διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, λέει ο Τραμπ – Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν

Την άποψη ότι είναι πλέον «πολύ αργά» για διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη εξέφρασε ο Donald Trump, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, εν μέσω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε κατηγορηματικός, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο άμεσης διπλωματικής αποκλιμάκωσης. «Η αεράμυνά τους, η Πολεμική Αεροπορία, το Ναυτικό και η ηγεσία τους χάθηκαν. Θέλουν να διαπραγματευτούν. Είπα είναι “πολύ αργά!”», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η Ουάσιγκτον δεν προτίθεται να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου υπό τις παρούσες συνθήκες.

Η δήλωση έρχεται σε μια περίοδο έντονης στρατιωτικής κινητοποίησης, με τις ΗΠΑ να εντείνουν τις επιχειρήσεις τους κατά ιρανικών στόχων, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ήδη τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Επιχείρηση με ορίζοντα εβδομάδων

Μιλώντας χθες από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι στρατιωτικές επιθέσεις ενδέχεται να διαρκέσουν τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, υπογραμμίζοντας ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και δεν πρόκειται να σταματήσει άμεσα.

Η αναφορά σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα ενισχύει την εικόνα προγραμματισμένης και εκτεταμένης στρατιωτικής δράσης, η οποία, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, στοχεύει στην αποδυνάμωση κρίσιμων στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν.

Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Marco Rubio, ο οποίος προειδοποίησε ότι «τα πιο σκληρά χτυπήματα δεν έχουν έρθει ακόμα». Η δήλωση αυτή ερμηνεύεται ως σαφής ένδειξη περαιτέρω κλιμάκωσης, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο νέων, ισχυρότερων επιθέσεων το επόμενο διάστημα.

Μήνυμα ισχύος ή κλείσιμο διπλωματικής πόρτας;

Οι τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου και του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας καταγράφονται ως μία από τις πιο σκληρές δημόσιες στάσεις της Ουάσιγκτον απέναντι στην Τεχεράνη τα τελευταία χρόνια.

Η αναφορά Τραμπ ότι «είναι πολύ αργά» για διαπραγματεύσεις εκλαμβάνεται από αναλυτές ως μήνυμα ισχύος, αλλά ταυτόχρονα και ως κλείσιμο της διπλωματικής πόρτας σε μια κρίσιμη φάση. Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι η ιρανική πλευρά επιδιώκει επαφές ή αποκλιμάκωση, η αμερικανική άρνηση διαλόγου ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις εξελίξεις.

Η ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες έχει ήδη προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις και ανησυχία για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, με αρκετές κυβερνήσεις να καλούν σε αυτοσυγκράτηση και επιστροφή στη διπλωματία.

Κρίσιμες εβδομάδες μπροστά

Με τον ίδιο τον Τραμπ να προδιαγράφει διάρκεια επιχειρήσεων έως και πέντε εβδομάδων και τον Ρούμπιο να προαναγγέλλει ακόμη σκληρότερα πλήγματα, το επόμενο διάστημα αναμένεται καθοριστικό.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι αν η στρατιωτική πίεση θα οδηγήσει σε στρατηγική υποχώρηση της Τεχεράνης ή σε περαιτέρω κλιμάκωση με απρόβλεπτες συνέπειες για την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια.

Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι η κρίση ΗΠΑ–Ιράν εισέρχεται σε μία νέα, ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση, με τις δηλώσεις της αμερικανικής ηγεσίας να αποκλείουν, τουλάχιστον προς το παρόν, την οδό των διαπραγματεύσεων.

