Πολύεδρο: «Διάλογοι με την Αρχαιότητα», δημιουργικές δράσεις και μια αγγλίδα συγγραφέας στο πρόγραμμα της εβδομάδας

Πολιτισμός, δημιουργία και βιβλίο συναντώνται ξανά στο Πολύεδρο, με ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων που συνδυάζει φιλοσοφία, λογοτεχνία, χειροτεχνία και παιδική φαντασία. Από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, το στέκι πολιτισμού της Πάτρας φιλοξενεί δράσεις που απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους, συνεχίζοντας να αποτελεί σημείο συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων και της τέχνης.

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου – «Διάλογοι με την Αρχαιότητα» (8:00 μ.μ.)

Ο κύκλος εκδηλώσεων «Διάλογοι με την Αρχαιότητα» πραγματοποιείται με αφορμή την ομότιτλη εκδοτική σειρά των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης.

Τον συντονισμό έχει ο Σπύρος Ι. Ράγκος, καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τρία βιβλία της σειράς:

«Ο παράδεισος και η κόλαση στη γη – Προσωπικές εμπειρίες του Βασιλείου Καισαρείας, του Γρηγορίου Νύσσης και του Ιωάννου Κωνσταντινουπόλεως» — Ομιλήτρια: Νικολίτσα Γλαράκη

«Πού εχάθηκε ο Σοφός; – Οι “θείοι” άνδρες και η θρησκευτική πολεμική στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες» — Ομιλητής: Θεόφιλος Κυριακίδης

«Οι αρετές της περιαυτολογίας» — Ομιλήτρια: Ελεάννα Πομώνη

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου – «Με βελόνα και κλωστή» (6:00 μ.μ.)

Η πιο εμπνευσμένη και δημιουργική παρέα του Πολύεδρου συνεχίζει τα απογευματινά της ραντεβού.

Οι συμμετέχοντες πλέκουν, κεντούν, ράβουν, μπαλώνουν και συζητούν, μοιράζοντας ιδέες και καλλιεργώντας τη χαρά της χειροποίητης δημιουργίας.

Σάββατο 1 Νοεμβρίου – Εκπαιδευτική δράση με τη Louise Turley (10:30 – 12:30)

Η αγγλίδα συγγραφέας και εικονογράφος Louise Turley παρουσιάζει στο Πολύεδρο το βιβλίο της «Interview with Ani the Axolotl» (Συνέντευξη με την Ani, το αμφίβιο αξολότλ).

Μέσα από παιχνίδι και συμμετοχική αφήγηση, τα παιδιά γνωρίζουν τη μικρή Ani και ζωντανεύουν τον μαγικό κόσμο της, μέσα από μια βιωματική δράση που συνδυάζει λογοτεχνία, φαντασία και δημιουργική μάθηση.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



