Πολυτεχνείο: Πάνω από 15.000 διαδηλωτές, ειρηνικά ολοκληρώθηκε η πορεία
Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί βρέθηκαν επί ποδός
Περισσότεροι από 15.000 διαδηλωτές πήραν μέρος στην ειρηνική πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου στην Αθήνα, η οποία ολοκληρώθηκε
ειρηνικά και ακολούθως άνοιξαν οι δρόμοι στο κέντρο της πρωτεύουσας.
-Η κεφαλή της πορείας είχε φτάσει στην πρεσβεία, περίπου στις 6.30 το απόγευμα. Νωρίτερα, είχε φτάσει το μπλοκ των φοιτητών με την αιματοβαμμένη σημαία του Μετσοβίου
-Πάνω από 5.000 αστυνομικοί βρέθηκαν επί ποδός.
-Διαδηλωτές επιχείρησαν να συνεχίσουν την πορεία προς την πρεσβεία του Ισραήλ. Οι αστυνομικές δυνάμεις τους ανέκοψαν στο ύψος της Πανόρμου.
-Φραγμό με λεωφορεία των ΜΑΤ τόσο μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, όσο και από την πρεσβεία των ΗΠΑ είχε στήσει η αστυνομία
-Η ΕΛΑΣ έχει προχωρήσει σε εκτεταμένους ελέγχους, στο πλαίσιο των οποίων έγιναν 47 προσαγωγές. Από αυτές οι 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
-Μεγάλες συγκεντρώσεις και πορείες σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα και άλλες μεγάλες πόλεις
