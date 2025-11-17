Πολυτεχνείο: Πάνω από 15.000 διαδηλωτές, ειρηνικά ολοκληρώθηκε η πορεία

Περισσότεροι από 15.000 διαδηλωτές πήραν μέρος στην ειρηνική πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου στην Αθήνα, η οποία ολοκληρώθηκε

ειρηνικά και ακολούθως άνοιξαν οι δρόμοι στο κέντρο της πρωτεύουσας.

-Η κεφαλή της πορείας είχε φτάσει στην πρεσβεία, περίπου στις 6.30 το απόγευμα. Νωρίτερα, είχε φτάσει το μπλοκ των φοιτητών με την αιματοβαμμένη σημαία του Μετσοβίου

-Πάνω από 5.000 αστυνομικοί βρέθηκαν επί ποδός.

-Διαδηλωτές επιχείρησαν να συνεχίσουν την πορεία προς την πρεσβεία του Ισραήλ. Οι αστυνομικές δυνάμεις τους ανέκοψαν στο ύψος της Πανόρμου.

-Φραγμό με λεωφορεία των ΜΑΤ τόσο μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, όσο και από την πρεσβεία των ΗΠΑ είχε στήσει η αστυνομία

-Η ΕΛΑΣ έχει προχωρήσει σε εκτεταμένους ελέγχους, στο πλαίσιο των οποίων έγιναν 47 προσαγωγές. Από αυτές οι 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

-Μεγάλες συγκεντρώσεις και πορείες σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα και άλλες μεγάλες πόλεις

