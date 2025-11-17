Πολυτεχνείο: Πάνω από 15.000 διαδηλωτές, ειρηνικά ολοκληρώθηκε η πορεία

Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί βρέθηκαν επί ποδός

Πολυτεχνείο: Πάνω από 15.000 διαδηλωτές, ειρηνικά ολοκληρώθηκε η πορεία
17 Νοέ. 2025 20:45
Pelop News

Περισσότεροι από 15.000 διαδηλωτές πήραν μέρος στην ειρηνική πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου στην Αθήνα, η οποία ολοκληρώθηκε
ειρηνικά και ακολούθως άνοιξαν οι δρόμοι στο κέντρο της πρωτεύουσας.

-Η κεφαλή της πορείας είχε φτάσει στην πρεσβεία, περίπου στις 6.30 το απόγευμα. Νωρίτερα, είχε φτάσει το μπλοκ των φοιτητών με την αιματοβαμμένη σημαία του Μετσοβίου

-Πάνω από 5.000 αστυνομικοί βρέθηκαν επί ποδός.

-Διαδηλωτές επιχείρησαν να συνεχίσουν την πορεία προς την πρεσβεία του Ισραήλ. Οι αστυνομικές δυνάμεις τους ανέκοψαν στο ύψος της Πανόρμου.

-Φραγμό με λεωφορεία των ΜΑΤ τόσο μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, όσο και από την πρεσβεία των ΗΠΑ είχε στήσει η αστυνομία

-Η ΕΛΑΣ έχει προχωρήσει σε εκτεταμένους ελέγχους, στο πλαίσιο των οποίων έγιναν 47 προσαγωγές. Από αυτές οι 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

-Μεγάλες συγκεντρώσεις και πορείες σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα και άλλες μεγάλες πόλεις

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:07 Φοινικούντα: Τα νέα δεδομένα και ο κύκλος ερευνών της αστυνομίας με συμπληρωματικές καταθέσεις και δράσεις
21:47 Πιθανή η εμπλοκή του Ουμέροφ στο σκάνδαλο διαφθοράς 100 εκατ. ευρώ στην Ουκρανία
21:42 Ηράκλειο: Αιματηρή συμπλοκή, ένας τραυματίας στο νοσοκομείο
21:35 Τέτοιο ξύλο δεν ξαναέγινε! Σφοδρή συμπλοκή ποδοσφαιριστών στην Αργεντινή, ΒΙΝΤΕΟ
21:22 «Στο Τορίνο θα δώσει την μάχη για να κερδίσει μια κανονική ζωή», η μητέρα του 18χρονου για τον μεγάλο αγώνα του Μάριου
21:11 Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκε σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα η πορεία για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου, ΒΙΝΤΕΟ
21:00 Τα Τσιμπολογήματα της Αθηνάς Κακούρη: Περιμένοντας την «Ιθάκη» για τα ψώνια μου
20:55 Α’ Κατηγορία: Ανετη νίκη για τον Διαγόρα
20:45 Πολυτεχνείο: Πάνω από 15.000 διαδηλωτές, ειρηνικά ολοκληρώθηκε η πορεία
20:43 Ισόβια σε Βούλγαρο για την άγρια δολοφονία με τσάπα 85χρονου αγρότη στα Φάρσαλα
20:33 Η γιορτή του γυναικείου ποδοσφαίρου με Αγγελο Μπασινά ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
20:27 Πάτρα: Ειρηνικά και χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η πορεία για το Πολυτεχνείο, ΦΩΤΟ
20:22 «Ήπιε ένα μπουκάλι ουίσκι σε 10 λεπτά», ο αδελφός υπαρχηγού κυκλώματος για τον Παντελίδη
20:12 Mόνο οι παίκτες δεν φταίνε στην Παναχαϊκή
20:00 «Στην κόρη μου λείπει τούφα μαλλιών. Η φίλη της αιμορραγούσε», αποκαλύψεις από τον πατέρα 13χρονης που υπέστη άγριο ξυλοδαρμό από ανήλικες
20:00 Αυτόν τον διεθνή Ιρανό πολίστα κλείνει η ΝΕΠ
19:51 Τουλάχιστον 21 νεκροί και 40 τραυματίες στον Ισημερινό σε τροχαίο με λεωφορείο
19:40 Δυστύχημα στον Νέο Κόσμο με νεκρό άνδρα, είχε χτυπήματα στο κεφάλι
19:31 Σουηδία: Ταυτοποιήθηκαν οι γυναίκες που παρασύρθηκαν και σκοτώθηκαν από λεωφορείο στη Στοκχόλμη
19:19 Βορίζια: Βίντεο «οδήγησε» στην αποφυλάκιση του 23χρονου για τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ