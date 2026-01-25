Πολύτιμες εμπειρίες στη Λάρισα για τη μικτή ομάδα πόλο Προμίνι της ΝΕΠ – Φωτογραφίες

Για την ιστορία, η μικτή ομάδα πόλο της ΝΕΠ νίκησε σήμερα τον ΠΑΟΚ με 11-7 κι έχασε από τον ΝΟΠ με 10-3. Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

– ΝΕΠ-ΠΑΟΚ 11-7. Τα 8λεπτα: 2-1, 4-0, 3-1, 2-5. Τα γκολ της ΝΕΠ: Ευαγγελάτος 1, Κανά 2, Καλύβας 1, Κουτσούκος 2, Τσίγκας 4, Γιαουπάι 1.

– ΝΕΠ-ΝΟΠ 3-10. Τα 8λεπτα: 0-3, 0-4, 0-2, 3-1. Τα γκολ της ΝΕΠ: Ευαγγελάτος 1, Κανά 2.