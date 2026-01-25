Πολύτιμες εμπειρίες στη Λάρισα για τη μικτή ομάδα πόλο Προμίνι της ΝΕΠ – Φωτογραφίες

Η μικτή ομάδα πόλο Προμίνι της ΝΕΠ επιστρέφει από τη Λάρισα με πολλές πολύτιμες εμπειρίες, αλλά και με μια νίκη στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.

Η αποστολή της ΝΕΠ πριν αναχωρήσει για τη Λάρισα
25 Ιαν. 2026 21:58
Με πολύτιμες εμπειρίες επιστρέφει η μικρή ομάδα πόλο Προμίνι της ΝΕΠ από τη Λάρισα, εκεί όπου συμμετείχε στην α΄ φάση του Πανελληνίου πρωταθλήματος της αντίστοιχης κατηγορίας. Η αποστολή της ΝΕΠ, με επικεφαλής προπονητή τον Θανάση Κοντάκο και βοηθό προπονητή τον Παναγιώτη Ορφανό, αποτελείτο από τους παρακάτω αθλητές και αθλήτριες (αλφαβητικά): Παναγιώτα Αλεξοπούλου, Ανδρόνικο Βήττα, Γιάννη Γιαουπάι, Γιώργο Γρηγορόπουλο, Παύλο Δατσέρη, Ευτυχία Δελάκη-Μανέτα, Γιώργο Ευαγγελάτο, Ζωή Ευαγγέλου, Ευθυμία Κανά, Ανδρόνικο Καλύβα, Ανδρέα Κουτσούκο, Μαριαλένα Μητροπούλου, Θάνο Μουτάφη, Γιώργο Τσίγκα και Γιάννη Χριστοδουλόπουλο.

Για την ιστορία, η μικτή ομάδα πόλο της ΝΕΠ νίκησε σήμερα τον ΠΑΟΚ με 11-7 κι έχασε από τον ΝΟΠ με 10-3. Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
– ΝΕΠ-ΠΑΟΚ 11-7. Τα 8λεπτα: 2-1, 4-0, 3-1, 2-5. Τα γκολ της ΝΕΠ: Ευαγγελάτος 1, Κανά 2, Καλύβας 1, Κουτσούκος 2, Τσίγκας 4, Γιαουπάι 1.
– ΝΕΠ-ΝΟΠ 3-10. Τα 8λεπτα: 0-3, 0-4, 0-2, 3-1. Τα γκολ της ΝΕΠ: Ευαγγελάτος 1, Κανά 2.
Χθες, η μικτή ομάδα Προμίνι της ΝΕΠ ηττήθηκε με 9-3 από τον ΝΟ Λάρισας. Τα 8λεπτα: 1-4, 0-0, 1-3, 1-2. Τα γκολ της ΝΕΠ: Τσίγκας 1, Κανά 2.

