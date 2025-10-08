Πορεία για την Παλαιστίνη: Καταγγελίες για ανεξέλεγκτη χρήση βίας, προσαγωγές και συλλήψεις στην Αθήνα ΒΙΝΤΕΟ

Σε βίντεο που ανέβηκε στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης υπεύθυνος των ΜΑΤ ακούγεται να λέει στους συναδέλφους του «πιάστε τους όλους αυτούς, κάντε συλλήψεις»

Πορεία για την Παλαιστίνη: Καταγγελίες για ανεξέλεγκτη χρήση βίας, προσαγωγές και συλλήψεις στην Αθήνα ΒΙΝΤΕΟ
08 Οκτ. 2025 10:05
Pelop News

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες (7/10) στην πορεία αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό, που κατέληξε στην πρεσβεία του Ισραήλ, με πλήθος καταγγελιών για χρήση χημικών, ξυλοδαρμούς και μαζικές προσαγωγές από πλευράς αστυνομίας.

Η κινητοποίηση, που οργανώθηκε ως «March to Gaza Greece» για τη συμπλήρωση δύο ετών από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ–Χαμάς, εξελίχθηκε σε ένταση λίγο μετά την άφιξη των διαδηλωτών: δυνάμεις των ΜΑΤ προχώρησαν σε εκτεταμένη χρήση χημικών και ωθήσεις του πλήθους προς τις οδούς Κηφισίας, Πανόρμου και Κατεχάκη.

Τι καταγγέλλουν οι διοργανωτές και οι διαδηλωτές

Το March to Gaza Greece κατήγγειλε «αναίτια ξύλο» και «συλλήψεις στο σωρό», αναφέροντας ότι υπήρξαν πάνω από 20 προσαγωγές — αριθμός που, σύμφωνα με αναφορές, οδηγήθηκε σε 18 συλλήψεις. Πολλοί διαδηλωτές και συμμετέχοντες δήλωσαν ότι αστυνομικοί κυνήγησαν και χτύπησαν συγκεντρωμένους, ενώ δεκάδες πολίτες χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία με τραύματα ή αναπνευστικά προβλήματα από τα χημικά.

Στην καταγγελία που κοινοποίησαν οι οργανωτές περιλαμβάνεται και κάλεσμα για συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, απαιτώντας την «άμεση απελευθέρωση όλων των προσαχθέντων/συλληφθέντων».

Το βίντεο που κάνει τον γύρο των social media

Σε βίντεο που ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζεται, όπως αναφέρουν χρήστες και δημοσιοποιήσεις, αξιωματικός των ΜΑΤ να λέει στους συναδέλφους του: «πιάστε τους όλους αυτούς, κάντε συλλήψεις». Στο πλάνο φέρονται εγκλωβισμένοι διαδηλωτές που κρατούν πανό και επιχειρούν να προστατευτούν. Τα εν λόγω πλάνα έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα και αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος οργανώσεων και μέσων.

 

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:21 Νέα Αριστερά: «Μονόδρομος η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Βορίδη – Βάρρα» μετά τις καταγγελίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
12:17 Η Γαλλία στο χείλος νέων εκλογών: Ο Μακρόν ανάμεσα σε πρόωρη κάλπη ή νέο πρωθυπουργό
12:14 Στην Πάτρα το αθλητικό κίνημα δίνει (κυριολεκτικά) το αίμα του!
12:13 Συναγερμός για την εξαφάνιση 40χρονου από το Αίγιο
12:08 Μάθημα διαιτησίας κατά τη διάρκεια του αγώνα!
12:04 Ανταλλαγή καταλόγων ομήρων και κρατουμένων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς: Ελπίδες για συμφωνία στη Γάζα
12:00 Από μικροί με… φούντα: Στο στόχαστρο οι ανήλικοι της Αχαΐας
11:58 Συναγερμός στο Τατόι: Πτώση εκπαιδευτικού διθέσιου αεροσκάφους – Στο νοσοκομείο οι 2 πιλότοι
11:50 «Ο μπαμπάς μου είναι ήρωας»: Ο γιος του Πάνου Ρούτσι μιλά μετά τη λήξη της απεργίας πείνας ΒΙΝΤΕΟ
11:45 Στο ίδιο κάδρο ξανά οι τρεις “γαλάζιοι” πρωθυπουργοί – Όλα τα βλέμματα στο Ωδείο Αθηνών
11:40 ΝΔ: «Παρέμβαση στενού συνεργάτη του Ανδρουλάκη για διαγραφή προστίμου 400.000 ευρώ» – Στο επίκεντρο η κατάθεση Βάρρα
11:38 Η Αχαΐα στην κορυφή των παραβάσεων για μη χρήση κράνους – 137 παραβάσεις σε μία εβδομάδα στη Δυτική Ελλάδα
11:35 Τραγωδία στη Μαδρίτη: Τέσσερις οι νεκροί από την κατάρρευση εξαώροφου κτιρίου υπό ανακαίνιση
11:31 Χρηματιστήριο: Ράλι στις 2.090 μονάδες με ώθηση από την αναβάθμιση
11:28 Δυτική Ελλάδα: Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχαία, στα ίδια επίπεδα τα συνολικά ατυχήματα
11:27 Ευελπίδων: Γιατί διεκόπη η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη
11:21 Ορκίστηκε βουλευτής ο Θοδωρής Δρίτσας
11:14 Παραδοσιακοί ήχοι και βαλκανικός παλμός στην πλατεία Γεωργίου: Θραξ Πανκc και Banda Entopica σε μια διονυσιακή γιορτή
11:13 Μαμουλάκης: Η παραίτηση Τσίπρα δεν αιφνιδίασε
11:09 Γαλλία: Προσπάθεια πολιτικής συναίνεσης για τον προϋπολογισμό – Ο Λεκορνί επιδιώκει να αποτρέψει τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 8/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ