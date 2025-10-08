Πορεία για την Παλαιστίνη: Καταγγελίες για ανεξέλεγκτη χρήση βίας, προσαγωγές και συλλήψεις στην Αθήνα ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες (7/10) στην πορεία αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό, που κατέληξε στην πρεσβεία του Ισραήλ, με πλήθος καταγγελιών για χρήση χημικών, ξυλοδαρμούς και μαζικές προσαγωγές από πλευράς αστυνομίας.

Η κινητοποίηση, που οργανώθηκε ως «March to Gaza Greece» για τη συμπλήρωση δύο ετών από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ–Χαμάς, εξελίχθηκε σε ένταση λίγο μετά την άφιξη των διαδηλωτών: δυνάμεις των ΜΑΤ προχώρησαν σε εκτεταμένη χρήση χημικών και ωθήσεις του πλήθους προς τις οδούς Κηφισίας, Πανόρμου και Κατεχάκη.

Τι καταγγέλλουν οι διοργανωτές και οι διαδηλωτές

Το March to Gaza Greece κατήγγειλε «αναίτια ξύλο» και «συλλήψεις στο σωρό», αναφέροντας ότι υπήρξαν πάνω από 20 προσαγωγές — αριθμός που, σύμφωνα με αναφορές, οδηγήθηκε σε 18 συλλήψεις. Πολλοί διαδηλωτές και συμμετέχοντες δήλωσαν ότι αστυνομικοί κυνήγησαν και χτύπησαν συγκεντρωμένους, ενώ δεκάδες πολίτες χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία με τραύματα ή αναπνευστικά προβλήματα από τα χημικά.

Στην καταγγελία που κοινοποίησαν οι οργανωτές περιλαμβάνεται και κάλεσμα για συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, απαιτώντας την «άμεση απελευθέρωση όλων των προσαχθέντων/συλληφθέντων».

Το βίντεο που κάνει τον γύρο των social media

Σε βίντεο που ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζεται, όπως αναφέρουν χρήστες και δημοσιοποιήσεις, αξιωματικός των ΜΑΤ να λέει στους συναδέλφους του: «πιάστε τους όλους αυτούς, κάντε συλλήψεις». Στο πλάνο φέρονται εγκλωβισμένοι διαδηλωτές που κρατούν πανό και επιχειρούν να προστατευτούν. Τα εν λόγω πλάνα έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα και αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος οργανώσεων και μέσων.

Τραβολόγησαν, συνέλαβαν όποιον έβρισκαν μπροστά τους, ενώ πέταξαν κ διαδηλωτές πάνω σε κινούμενα οχήματα. Μια εγκληματική οργάνωση είναι, που κάποιοι με περηφάνια αποκαλούν ελ.ας. Εσείς οι τελευταίοι, φάτε την στα μούτρα σας. Οι υπόλοιποι, θα είμαστε πάντα απέναντι. #antireport pic.twitter.com/NhOdFuJpPO — Blondie (@Nimia82076477) October 7, 2025

