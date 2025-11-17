«Πόρτα» για τον αδελφό του Βελισσάρη στο The Voice

Στη σκηνή του στο «The Voice», εμφανίστηκε το βράδυ της Κυριακής 16/11/2025 ο αδελφός του Γιώργου Βελισσάρη τραγουδώντας «Τα μανταλάκια».

Τη συγγενική σχέση με τον Γιώργο Βελισσάρη αποκάλυψε στο εισαγωγικό του βίντεο, λέγοντας: «Είμαι ο αδελφός του Γιώργου Βελισσάρη, τον ακολουθώ στα πανηγύρια, η αδελφή μου, επίσης, είναι παραδοσιακή τραγουδίστρια και ασχολούμαι και γω με την παραδοσιακή μουσική».

Η αγάπη για την παραδοσιακή μουσική ήρθε μέσα από τα ακούσματα και τα βιώματα, επηρεασμένος σίγουρα και από τα αδέλφια μου. Το όνειρο μου είναι να μεταλαμπαδεύσω την παραδοσιακή μουσική στο εξωτερικό, στην ομογένεια και σίγουρα ανά την Ελλάδα» τόνισε αρχικά ο 45χρονος και προσέθεσε: «Μέσα από το The Voice θέλω να πάρω εμπειρίες, να δοκιμάσω τον εαυτό μου και να δω μέχρι που μπορώ να φτάσω»

Για την ιστορία του The Voice, ο αδελφός του Γιώργου Βελισσάρη δεν κατάφερε να «γυρίσει» καμία καρέκλα με την ερμηνεία του.

