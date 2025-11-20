Πορτογαλία: Απίστευτο περιστατικό bullying σε σχολείο, του ακρωτηρίασαν δύο δάχτυλα

Ένα αγόρι εννέα ετών βραζιλιάνικης καταγωγής υπέστη ακρωτηριασμό δύο δαχτύλων του χεριού του μετά από επίθεση που δέχτηκε από συμμαθητές του στο δημοτικό σχολείο Fonte Coberta, στην περιοχή Σινφάες της Πορτογαλίας, στις 10 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την κατάθεση της μητέρας, δύο συμμαθητές εγκλώβισαν το παιδί στις τουαλέτες του σχολείου και έκλεισαν βίαια την πόρτα πάνω στο χέρι του. Το αγόρι, αιμορραγώντας έντονα, κατάφερε να σύρθεί κάτω από την πόρτα για να ζητήσει βοήθεια, καθώς δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από το προσωπικό.

Το παιδί διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο São João του Πόρτο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση επανασυγκόλλησης που διήρκεσε τρεις ώρες. Παραμένει υπό φαρμακευτική αγωγή και αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, όπως αϋπνία και επαναλαμβανόμενους εφιάλτες.

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι ο 9χρονος δεχόταν επανειλημμένες επιθέσεις τις προηγούμενες εβδομάδες, με κλωτσιές, σπρωξίματα, τραβήγματα μαλλιών και απόπειρες στραγγαλισμού. Η νομική ομάδα των 27 δικηγόρων, με επικεφαλής την Ana Paula Filomeno, διερευνά τόσο την ποινική όσο και την αστική διάσταση της υπόθεσης και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο οι επιθέσεις να είχαν ρατσιστικό υπόβαθρο λόγω της βραζιλιάνικης καταγωγής του μαθητή.

Η μητέρα κατηγορεί τη διεύθυνση του σχολείου ότι καθάρισε τον χώρο του περιστατικού πριν την άφιξη της αστυνομίας. Το σχολείο απαντά ότι η καθαριότητα έγινε σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα και ότι οι αρχές ενημερώθηκαν αμέσως.

Ο εκπαιδευτικός όμιλος Souselo, στον οποίο υπάγεται το σχολείο, διεξάγει εσωτερική έρευνα, ενώ η αστυνομία ερευνά τη συμμετοχή των ανήλικων δραστών και τις ευθύνες του σχολικού περιβάλλοντος.

Η ψυχολόγος Melanie Tavares επισήμανε ότι τα καταγεγραμμένα περιστατικά σχολικής βίας στην Πορτογαλία έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, από 4.620 το σχολικό έτος 2020-2021 σε 7.804 το 2024-2025.

