Πορτογαλία: Ζημιές δισεκατομμυρίων ευρώ μετά την κακοκαιρία Κριστίν

«Η στέγη εκσφενδονίστηκε στον αέρα, όλα τα τζάμια έσπασαν, τα πάντα έχουν βυθιστεί στο χάος», δήλωσε η Πάουλα Φράνκο, καθώς περίμενε στην ουρά, στη Λέιρια, για να παραλάβει πλακάκια που διανέμουν οι αρχές προκειμένου να επιδιορθώσει το σπίτι της

02 Φεβ. 2026 22:45
Στην Πορτογαλία η καταιγίδα Κριστίν, που την έπληξε την περασμένη εβδομάδα, άφησε πίσω της εκατοντάδες σπίτια στο κεντρικό τμήμα της χώρας χωρίς στέγες, δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και κατοίκους να σχηματίζουν ουρές για να παραλάβουν έκτακτη βοήθεια για την ανοικοδόμηση των κτιρίων τους, την ώρα που οι αρχές προειδοποιούν πως οι ζημιές θα μπορούσαν να ανέλθουν σε δισεκατομμύρια ευρώ.

Η καταιγίδα σάρωσε την περιοχή την περασμένη Τετάρτη, συνοδευόμενη από ριπές ανέμου ταχύτητας 200 χιλιομέτρων την ώρα και καταρρακτώδεις βροχές, που ξερίζωσαν δέντρα και ξεκόλλησαν στέγες. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά βυθίστηκαν στο σκοτάδι.

«Η στέγη εκσφενδονίστηκε στον αέρα, όλα τα τζάμια έσπασαν, τα πάντα έχουν βυθιστεί στο χάος», δήλωσε η Πάουλα Φράνκο, καθώς περίμενε στην ουρά, στη Λέιρια, για να παραλάβει πλακάκια που διανέμουν οι αρχές προκειμένου να επιδιορθώσει το σπίτι της.

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας ενέκρινε χθες ένα πακέτο ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για δάνεια και επιδόματα που θα βοηθήσουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην ανοικοδόμηση μετά την κακοκαιρία.

Η Λέιρια, ένα από τα βασικότερα βιομηχανικά κέντρα της χώρας, ήταν μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο από την κακοκαιρία.

Εκατοντάδες σπίτια, δρόμοι, σχολεία, εργοστάσια και σιδηροδρομικές γραμμές υπέστησαν ζημιές, Στην αεροπορική βάση Monte Real, κοντά στη Λέιρια, η καταιγίδα κατέστρεψε αεροσκάφη, μεταξύ αυτών μαχητικά F16.

Σχεδόν 170.000 νοικοκυριά παραμένουν σήμερα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, δήλωσε η Μαρία ντα Γκράσα Καρβάλιο, υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Πορτογαλίας.

Το ύψος των ζημιών στην περιοχή θα μπορούσε να ανέλθει μεταξύ 1,5-2 δισεκατομμυρίων ευρώ, είπε ο Ενρίκε Καρβάλιο, πρόεδρος της Ένωσης Επιχειρηματιών της Λέιρια, στο τηλεοπτικό δίκτυο NOW.

