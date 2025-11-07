Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ: Ισχυρές καταιγίδες και πλημμύρες χτυπούν τη Δυτική Ελλάδα

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, προειδοποιώντας για τριήμερο έντονων φαινομένων με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα πλήξουν κυρίως τη Δυτική Ελλάδα. Η προειδοποίηση τίθεται σε επίπεδο «πορτοκαλί συναγερμού», με τα φαινόμενα να ξεκινούν από το Σάββατο και να διαρκούν έως και τη Δευτέρα το βράδυ.

Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ: Ισχυρές καταιγίδες και πλημμύρες χτυπούν τη Δυτική Ελλάδα
07 Νοέ. 2025 12:21
Pelop News

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, με πορτοκαλί προειδοποίηση, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα σαρώσουν τη χώρα το επόμενο τριήμερο. Το κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει αρχικά τη Δυτική Ελλάδα, προτού κινηθεί σταδιακά προς τη Μακεδονία, προκαλώντας ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από το Σάββατο (08/11) έως και τη Δευτέρα (10/11), με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να αναμένονται στο Ιόνιο και τις δυτικές ηπειρωτικές περιοχές.

Αναλυτική πρόγνωση ανά ημέρα

– Σάββατο 8 Νοεμβρίου:

Μέχρι το απόγευμα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

– Κυριακή 9 Νοεμβρίου:

Από τις προμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα θα ενταθούν στο Ιόνιο, ενώ από το απόγευμα θα πλήξουν και τη δυτική Στερεά και την Ήπειρο, με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων.

– Δευτέρα 10 Νοεμβρίου:

Μέχρι το μεσημέρι, ισχυρές βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

Μέχρι το βράδυ, τα φαινόμενα θα επιμείνουν στη δυτική Πελοπόννησο.

Από τις προμεσημβρινές ώρες, έντονα καιρικά φαινόμενα θα μετακινηθούν προς την κεντρική και ανατολική Μακεδονία.

Η ΕΜΥ συνιστά ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο, λόγω κινδύνου κατολισθήσεων και πλημμυρών, ενώ καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν μετακινήσεις σε ορεινά ή πλημμυρισμένα σημεία.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας θα παρακολουθείται συνεχώς από τα μετεωρολογικά κέντρα, ενώ οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Η νέα επιδείνωση του καιρού έρχεται σε μια περίοδο έντονων φαινομένων για τη χώρα, επιβεβαιώνοντας —όπως επισημαίνουν οι μετεωρολόγοι— την αυξανόμενη συχνότητα και ένταση των φθινοπωρινών καταιγίδων στη Δυτική Ελλάδα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:35 Νέο περιστατικό με πτώση σοβάδων σε σχολείο – Από θαύμα γλίτωσαν μαθητές στην Ηγουμενίτσα ΒΙΝΤΕΟ
12:26 Νέο ιατρείο Νεφρολογίας στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας – Ανάσα για τη Βόρεια Ηλεία
12:21 Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ: Ισχυρές καταιγίδες και πλημμύρες χτυπούν τη Δυτική Ελλάδα
12:16 Επιχείρηση «Ρομά»: Σε εφαρμογή από αύριο το ειδικό σχέδιο της ΕΛΑΣ – 24ωρη παρουσία, έλεγχοι και ομάδες διαμεσολάβησης
12:07 Ο τυφώνας Καλμάγκι σαρώνει το Βιετνάμ: Πάνω από 1,3 εκατ. άνθρωποι χωρίς ρεύμα, πέντε νεκροί και εκτεταμένες καταστροφές
12:00 Η Πάτρα μπαίνει υπό επιτήρηση: Ο Δήμος άνοιξε την πλατφόρμα καταγγελιών MyStreet
12:00 Κακουργηματική η οπλοκατοχή και τέλος οι “μπαλωθιές”: Σαρωτικά μέτρα Χρυσοχοΐδη για την Κρήτη
11:57 Τα δεδομένα για προπονητή στην Παναχαϊκή
11:56 «Η βεντέτα θα τελειώσει μόνο με παντρειά»: Το χωριό των Βοριζίων σε σοκ μετά την αιματοχυσία
11:49 Υπεγράφη η συμφωνία-ορόσημο Ελλάδας–ΗΠΑ για LNG: Η χώρα στον πυρήνα του ενεργειακού χάρτη της Ευρώπης
11:43 Μαθητές ενώνουν τα βήματά τους: Ξεκινά το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στα σχολεία
11:38 Αυτόματη απόδοση Προσωπικού Αριθμού σε όλους τους πολίτες: Πάνω από 5 εκατομμύρια έχουν ήδη λάβει ΠΑ
11:32 Παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στο Θέατρο Παλλάς
11:28 Τι ισχύει για τους φιλάθλους στο Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή
11:27 Ινδονησία: Έκρηξη σε τζαμί σχολικού συγκροτήματος στην Τζακάρτα, δεκάδες τραυματίες, ενδείξεις τρομοκρατίας
11:25 Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ του ΝΟΠ-Δείτε ποιοι το αποτελούν
11:24 «Ορίστε η απόδειξη»: Ο Κυρανάκης απαντά στις καταγγελίες για το τρένο Θεσσαλονίκη–Λάρισα με ΒΙΝΤΕΟ από το σύστημα τηλεδιοίκησης
11:15 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο Γενικός Δείκτης αγγίζει ξανά τις 2.000 μονάδες
11:14 «Με πλακώσανε τραπέζια, δέντρο και αυτοκίνητο»: Ο φωτογράφος Χάρης Φαρσαράκης μιλά για το τροχαίο-σοκ στο Κολωνάκι
11:12 Oταν ακούτε «πλήρη εμπιστοσύνη» σε προπονητή, μακριά…
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ