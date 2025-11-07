Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ: Ισχυρές καταιγίδες και πλημμύρες χτυπούν τη Δυτική Ελλάδα

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, με πορτοκαλί προειδοποίηση, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα σαρώσουν τη χώρα το επόμενο τριήμερο. Το κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει αρχικά τη Δυτική Ελλάδα, προτού κινηθεί σταδιακά προς τη Μακεδονία, προκαλώντας ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από το Σάββατο (08/11) έως και τη Δευτέρα (10/11), με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να αναμένονται στο Ιόνιο και τις δυτικές ηπειρωτικές περιοχές.

Αναλυτική πρόγνωση ανά ημέρα

– Σάββατο 8 Νοεμβρίου:

Μέχρι το απόγευμα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

– Κυριακή 9 Νοεμβρίου:

Από τις προμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα θα ενταθούν στο Ιόνιο, ενώ από το απόγευμα θα πλήξουν και τη δυτική Στερεά και την Ήπειρο, με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων.

– Δευτέρα 10 Νοεμβρίου:

Μέχρι το μεσημέρι, ισχυρές βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

Μέχρι το βράδυ, τα φαινόμενα θα επιμείνουν στη δυτική Πελοπόννησο.

Από τις προμεσημβρινές ώρες, έντονα καιρικά φαινόμενα θα μετακινηθούν προς την κεντρική και ανατολική Μακεδονία.

Η ΕΜΥ συνιστά ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο, λόγω κινδύνου κατολισθήσεων και πλημμυρών, ενώ καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν μετακινήσεις σε ορεινά ή πλημμυρισμένα σημεία.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας θα παρακολουθείται συνεχώς από τα μετεωρολογικά κέντρα, ενώ οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Η νέα επιδείνωση του καιρού έρχεται σε μια περίοδο έντονων φαινομένων για τη χώρα, επιβεβαιώνοντας —όπως επισημαίνουν οι μετεωρολόγοι— την αυξανόμενη συχνότητα και ένταση των φθινοπωρινών καταιγίδων στη Δυτική Ελλάδα.

