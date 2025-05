Πώς αντέδρασε ο αδελφός του Πάπα στο άκουσμα της εκλογής

«Αν δεν ήμουν ξαπλωμένος, θα είχα σωριαστεί», δηλώνει με εμφανή συγκίνηση ο μεγαλύτερος αδερφός του νέου Ποντίφικα, περιγράφοντας τη στιγμή που άκουσε το όνομα του Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ να ανακοινώνεται από τον εξώστη του Αγίου Πέτρου.

«Είναι Αμερικανός, είναι νέος, αλλά έχει μεγάλη εμπειρία», σημειώνει ο Τζον Πρέβοστ, αποκαλύπτοντας ότι η εκλογή του αδερφού του τον εξέπληξε, παρότι γνώριζε από παλιά την αφοσίωσή του στην Εκκλησία.

Με μια δόση χιούμορ και νοσταλγίας, θυμάται τα παιδικά τους χρόνια: «Ήταν ο άγιος της οικογένειας… Τον πειράζαμε λέγοντας, “κάποια μέρα θα γίνεις Πάπας”».

Η προφητεία εκείνης της αθώας παιδικής πλάκας φαίνεται πως εκπληρώθηκε.

Pope Leo XIV’s oldest brother reacts to his brother being named Pope. 🙌

“He was always the holy one… We used to tease him, ‘you’re gonna be Pope someday.'” pic.twitter.com/LH5yYNTt5L

— CatholicVote (@CatholicVote) May 9, 2025