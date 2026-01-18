Πώς απάντησε στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας στην Καρυστιανού

Η κ. Καρυστιανού είχε πει προ ημερών πως ο πρώην πρωθυπουργός υπέγραψε το χειρότερο μνημόνιο απ’ όλα

Πώς απάντησε στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας στην Καρυστιανού
18 Ιαν. 2026 16:59
Pelop News

Χωρίς να αναφέρει το όνομά της, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στην Μαρία Καρυστιανού στην ομιλία του το Σάββατο στην παρουσίαση της Ιθάκης. Συγκεκριμένα, ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε: “Φέραμε, λέει, εμείς το χειρότερο μνημόνιο. Εμείς φέραμε το χειρότερο μνημόνιο… Χρεοκόπησε η χώρα το 2015 γιατί έκλεισαν οι τράπεζες… Δεν είχε χρεοκοπήσει η χώρα το 2009… Η μνήμη του χρυσόψαρου, λες και απευθύνονται σε κοινωνία Λωτοφάγων… για να θυμηθώ και την Ιθάκη”.

Η Μαρία Καρυστιανού σε τηλεοπτική συνέντευξή της στο Kontra, είχε μιλήσει για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αναφέροντας ότι “Ο κύριος Τσίπρας έχει υπογράψει το χειρότερο μνημόνιο απ’ όλα”.

