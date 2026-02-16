Πως δολοφονήθηκε εν ψυχρώ κρατούμενος στις φυλακές Δομοκού, εμπλεκόμενος σε δολοφονία στη Ζάκυνθο

Νεκρός από σφαίρα το βράδυ της Κυριακής 15/ο2/26, στις Φυλακές Δομοκού, έπεσε έλληνας κρατούμενος ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες εμπλέκεται σε υπόθεση δολοφονίας, στη Ζάκυνθο.

Δράστης φέρεται σύμφωνα με το lamiareport.gr να είναι Βούλγαρος ο οποίος εκτίει ποινή κάθειρξης για τη δολοφονία του επιχειρηματία Μακρή.

Η δολοφονία σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε στο Αρχιφυλακείο λίγο πριν κλείσει για βράδυ η φυλακή.

Πληροφορίες θέλουν το θύμα να προσπάθησε να σκοτώσει τον Αρχιφύλακα, όμως στο σημείο βρισκόταν ο ισοβίτης που τον πυροβόλησε και ο Αλκέτ Ριζάι.

