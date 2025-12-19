Πως έδρασε ο κρανοφορός ληστής με μαχαίρι στην Πάτρα

Συνελήφθη, άμεσα στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης άνδρας, το βράδυ της Πέμπτης 19/12/2025, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για απόπειρα ληστείας.

Πάτρα: Συνελήφθη ο επίδοξος ληστής σούπερ μάρκετ

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, ο κατηγορούμενος μετέβη σε κατάστημα μίνι μάρκετ, στην Εγλυκάδα, φορώντας κράνος μηχανής και με την απειλή μαχαιριού, αποπειράθηκε να αφαιρέσει από την υπάλληλο τις εισπράξεις του καταστήματος, χωρίς να ολοκληρώσει την πράξη του, καθώς η τελευταία ενεργοποίησε το σύστημα συναγερμού και ο κατηγορούμενος τράπηκε σε φυγή.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών στο πλαίσιο αναζητήσεων

εντόπισαν άμεσα τον κατηγορούμενο να επιβαίνει σε δίκυκλο όχημα και τον συνέλαβαν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



