Πώς έκλεβαν τον ΕΦΚΑ και αγόραζαν πολυτελή αμάξια και σπίτια – Μοντέλα, επιχειρηματίες και TikTokers

24 Μαρ. 2026 16:15
Pelop News

Σε μεγάλη επιχείρηση της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Δράσεων, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες εις βάρος του e-ΕΦΚΑ. Οι δράστες, ανάμεσά τους μοντέλα, TikTokers, πρώην παίκτες reality και επιχειρηματίες, χρησιμοποιούσαν τα παράνομα έσοδα για πολυτελή ζωή, αποκτώντας ακίνητα, οχήματα και χρυσά κοσμήματα.

Η δράση τους εκτεινόταν τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2018 και βασιζόταν σε 226 νομικά πρόσωπα, με εταιρείες εικονικές, πλαστές ή στο όνομα «αχυρανθρώπων», ώστε να αποφεύγουν την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και φόρων. Τρεις λογιστές ήταν οι αρχηγοί της οργάνωσης, διαχειριζόμενοι τη φορολογική και ασφαλιστική διαχείριση των εταιρειών.

Συλλήψεις και Δικογραφία

Συνελήφθησαν 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 20. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία, φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση της νομοθεσίας για καθυστερούμενες εισφορές, παράνομη οπλοκατοχή και κατοχή ναρκωτικών.

Ζημία και Κατασχέσεις

Η συνολική ζημία για το δημόσιο υπερβαίνει τα 31 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων:

  • Οφειλές προς e-ΕΦΚΑ: 19,72 εκ. €
  • Μη αποδοθείς ΦΠΑ: 6,09 εκ. €
  • Διαφυγών φόρος εισοδήματος: 5,59 εκ. €
  • Αξία εικονικών τιμολογίων: 31,5 εκ. €

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

  • Πλάκες χρυσού και 6 χρυσές λίρες
  • 9 αυτοκίνητα και 10 δίκυκλες μοτοσικλέτες
  • Ρολόγια, κάρτες ανάληψης, έγγραφα εταιρειών
  • Κινητά τηλέφωνα, 9 γρ. κάνναβη, αεροβόλο πιστόλι
  • Χρηματικό ποσό 156.425 ευρώ

Η δίκη των 22 κατηγορουμένων αναμένεται μετά την προθεσμία απολογίας που τους δόθηκε για την Παρασκευή.

