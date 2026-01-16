Πώς εντοπίστηκε ο 25χρονος Γιώργος Κοτσαυτής – Τα δεδομένα που οδήγησαν στην οικοδομή της Αγίας Παρασκευής

Στα στοιχεία και τη μεθοδολογία που οδήγησαν στον εντοπισμό του 25χρονου Γιώργος Κοτσαυτής, λίγες ημέρες μετά την εξαφάνισή του από το Μαρούσι, εστιάζουν πλέον οι έρευνες, καθώς οι συνθήκες θανάτου του παραμένουν αδιευκρίνιστες και η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας.

Πώς εντοπίστηκε ο 25χρονος Γιώργος Κοτσαυτής – Τα δεδομένα που οδήγησαν στην οικοδομή της Αγίας Παρασκευής
16 Ιαν. 2026 13:29
Pelop News

Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση του 25χρονου Γιώργου Κοτσαυτή, ο οποίος αγνοούνταν από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από την περιοχή του Αμαρουσίου με το αυτοκίνητό του.

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής (16/1/2026), η σορός του νεαρού εντοπίστηκε σε οικοδομή εντός οικιστικής ζώνης στην Αγία Παρασκευή, από την εξειδικευμένη ομάδα Anubis Coldcase K9 Team, η οποία συμμετείχε στις έρευνες αξιοποιώντας ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη επικοινωνίας της ομάδας, Αγγελική Διακομανώλη, από τη στιγμή που διαπιστώθηκε ο θάνατος του 25χρονου, την υπόθεση ανέλαβαν πλέον οι αστυνομικές αρχές, καθώς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Όπως ανέφερε, η οικογένεια του νεαρού είχε απευθυνθεί στην Anubis ζητώντας συνδρομή για τον εντοπισμό του παιδιού τους. Άμεσα συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αναζήτησης, η οποία ξεκίνησε τις έρευνες βασιζόμενη σε συνδυασμό στοιχείων, όπως το τελευταίο επιβεβαιωμένο σημείο όπου είχε θεαθεί ο 25χρονος, αλλά και ψηφιακά δεδομένα που κρίθηκαν κρίσιμα για την εξέλιξη της έρευνας.

«Ακολουθήσαμε τα ίχνη του μέσα από έναν συνδυασμό δεδομένων», ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια, περιγράφοντας τη μεθοδική διαδικασία που οδήγησε τελικά στον εντοπισμό της σορού.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την εξαφάνιση του Γιώργου Κοτσαυτή, η οικογένειά του είχε απευθυνθεί στο «Χαμόγελο του Παιδιού», με αποτέλεσμα να εκδοθεί missing alert, ενώ ο αδελφός του 25χρονου είχε απευθύνει δημόσια έκκληση μέσω των κοινωνικών δικτύων για οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό του.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου του νεαρού, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:32 Πτώση του X, χιλιάδες αναφορές για πολλά προβλήματα
17:19 Βρέθηκε νεκρός άνδρας στις ιαματικές πηγές στις Θερμοπύλες
17:15 ΜέΡΑ25: Κλήση Βαρουφάκη σε προκαταρκτική για τις δηλώσεις περί ecstasy
17:10 Με χρώμα Πάτρας η Εθνική στην Ουγγαρία
17:03 Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας στην Πάτρα: Οι Αρχές εξετάζουν πιθανή διαφυγή στη Γερμανία
16:55 Στη φυλακή διακινητής ηρωίνης στην Πάτρα
16:41 Εργατικό ατύχημα στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών
16:33 TikTok: Νέο φίλτρο εντοπισμού χρηστών κάτω των 13 ετών
16:26 Μέγαρα: Σύγκρουση τριών φορτηγών στην Ε.Ο Αθηνών- Κορίνθου, εγκλωβισμός οδηγού βαν ΦΩΤΟ
16:17 Κρήτη: Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ 25χρονη ειδικευόμενη γιατρός με μηνιγγίτιδα
16:12 Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε ένοπλη ληστεία στο ενεχυροδανειστήριο, παραπέμφθηκαν δύο συλληφθέντες
15:57 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Γιορτή με αιχμές, επίθεση Πελετίδη σε ΥΠΠΟ και Φωτήλα
15:45 Αγρότες: «Κλείδωσε» το ραντεβού με Μητσοτάκη, οριστικοποιούν τους εκπροσώπους
15:37 Μενδώνη για τη Μέλπω Ζαρόκωστα: «Ερμηνεύτρια μεγάλης γκάμας με ευρύ διαμέτρημα και διακριτό αποτύπωμα»
15:29 Eurovision 2026: Πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο για τα 28 ελληνικά τραγούδια των ημιτελικών
15:18 Μαρινάκης: Διάλογος με αγρότες, κανόνες στα πανεπιστήμια, ενίσχυση οδικής ασφάλειας στο πρώτο briefing 2026
15:11 Τράπεζα της Ελλάδος: Πρωτογενές πλεόνασμα 8,1 δισ. ευρώ, σημαντική αύξηση εσόδων κατά 4,5 δισ.
15:03 Δήμος Ήλιδας: Καταγγελία για εκφοβισμό και πιέσεις σε υπαλλήλους της Πολεοδομίας
15:00 «Δεν υπάρχει μία απάντηση»: Ο κτηνίατρος Κων. Μήλιος για τον εμβολιασμό κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
14:59 Εκτός Μαξίμου ο Ανεστίδης: Κυβέρνηση και αγρότες «κλειδώνουν» συνάντηση χωρίς τον εκπρόσωπο των Μαλγάρων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ