Πώς εντοπίστηκε ο 25χρονος Γιώργος Κοτσαυτής – Τα δεδομένα που οδήγησαν στην οικοδομή της Αγίας Παρασκευής

Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση του 25χρονου Γιώργου Κοτσαυτή, ο οποίος αγνοούνταν από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από την περιοχή του Αμαρουσίου με το αυτοκίνητό του.

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής (16/1/2026), η σορός του νεαρού εντοπίστηκε σε οικοδομή εντός οικιστικής ζώνης στην Αγία Παρασκευή, από την εξειδικευμένη ομάδα Anubis Coldcase K9 Team, η οποία συμμετείχε στις έρευνες αξιοποιώντας ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη επικοινωνίας της ομάδας, Αγγελική Διακομανώλη, από τη στιγμή που διαπιστώθηκε ο θάνατος του 25χρονου, την υπόθεση ανέλαβαν πλέον οι αστυνομικές αρχές, καθώς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Όπως ανέφερε, η οικογένεια του νεαρού είχε απευθυνθεί στην Anubis ζητώντας συνδρομή για τον εντοπισμό του παιδιού τους. Άμεσα συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αναζήτησης, η οποία ξεκίνησε τις έρευνες βασιζόμενη σε συνδυασμό στοιχείων, όπως το τελευταίο επιβεβαιωμένο σημείο όπου είχε θεαθεί ο 25χρονος, αλλά και ψηφιακά δεδομένα που κρίθηκαν κρίσιμα για την εξέλιξη της έρευνας.

«Ακολουθήσαμε τα ίχνη του μέσα από έναν συνδυασμό δεδομένων», ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια, περιγράφοντας τη μεθοδική διαδικασία που οδήγησε τελικά στον εντοπισμό της σορού.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την εξαφάνιση του Γιώργου Κοτσαυτή, η οικογένειά του είχε απευθυνθεί στο «Χαμόγελο του Παιδιού», με αποτέλεσμα να εκδοθεί missing alert, ενώ ο αδελφός του 25χρονου είχε απευθύνει δημόσια έκκληση μέσω των κοινωνικών δικτύων για οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό του.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου του νεαρού, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή.

