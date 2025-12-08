Πως επισημοποίησαν τη σχέση τους Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι ΦΩΤΟ

Λίγες εβδομάδες μετά την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί ενός παριζιάνικου καμπαρέ, ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό και η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, Κέιτι Πέρι, επισημοποίησαν τη σχέση τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε σειρά φωτογραφιών και βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram το Σάββατο 6/12/2025, με το σχόλιο «Στο Τόκιο σε περιοδεία, και πολλά άλλα», η τραγουδίστρια επιτυχιών όπως το «I Kissed a Girl» και το «California Gurls», εμφανίζεται στην ιαπωνική πρωτεύουσα με τον Τζάστιν Τριντό, με το ζευγάρι να ποζάρει δίπλα-δίπλα, ή να τρώει σούσι, ή να είναι μέσα σε ένα μουσείο.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο ίδιος ο Τζάστιν Τριντό είχε σχολιάσει μια φωτογραφία του ζευγαριού που ποζάρει δίπλα στον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Φούμιο Κισίντα, και τη σύζυγό του, την οποία δημοσίευσε ο Ιάπωνας ηγέτης. «Η Κέιτι και εγώ ήμασταν ενθουσιασμένοι που είχαμε την ευκαιρία να καθίσουμε δίπλα σας», έγραψε στην πλατφόρμα X.

Ο 53χρονος πρώην πολιτικός και η 41χρονη τραγουδίστρια εθεάθησαν να κρατιούνται χέρι-χέρι στα τέλη Οκτωβρίου στο κόκκινο χαλί ενός παριζιάνικου καμπαρέ.

Ο Τριντό παραιτήθηκε από τη θέση του πρωθυπουργού τον Μάρτιο, έπειτα από δέκα χρόνια στην ηγεσία του Καναδά. Ο ίδιος και η σύζυγός του, Σοφί Γκρεγκουάρ, οι οποίοι έχουν τρία παιδιά, ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους το καλοκαίρι του 2023.

Η Κέιτι Πέρι ζούσε με τον Βρετανό ηθοποιό, Ορλάντο Μπλουμ, με τον οποίο απέκτησε μια κόρη.

Τον Απρίλιο, η ποπ σταρ συμμετείχε σε διαστημική αποστολή αποκλειστικά για γυναίκες με διαστημικό σκάφος της Blue Origin, του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος.

