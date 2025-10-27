Πως η 40χρονη στο Κορωπί «έκρυβε» τον κακοποιητή σύζυγό της

Η κατάσταση της υγείας της 40χρονης παραμένει κρίσιμη όμως, έπειτα από την αποσωλήνωση της, οι γιατροί είναι αισιόδοξοι.

27 Οκτ. 2025 9:23
Pelop News

Ο 50χρονος σύντροφός  και πατέρας των δύο της παιδιών τους, που συνελήφθη για τον άγριο ξυλοδαρμό γυναίκας 40 ετών στο Κορωπί, είχε δείξει και στο παρελθόν κακοποιητική συμπεριφορά.

«Την είχε κακοποιήσει και το 2023 ξανά και αν βλέπατε πως την είχε κάνει τότε θα καταλαβαίνατε γιατί άνανδρο μιλάμε, αυτό το κορίτσι βέβαια τον κάλυπτε», είχε αποκαλύψει φίλη της.

Πίσω από τις φωτογραφίες από εκδρομές και από τα στιγμιότυπα ανέμελων στιγμών που συνήθιζε να αναρτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η 40χρονη, κρυβόταν, όπως όλα δείχνουν, από την κακοποιητική συμπεριφορά.

Στο πρόσφατο περιστατικό που οδήγησε στη ΜΕΘ διασωληνωμένη τη μητέρα δυο παιδιών 4 ετών και 3.5 μηνών, μοναδικός μάρτυρας της φρίκης ήταν ο μεγάλος γιος του ζευγαριού. Τα όσα περιέγραψε στους αστυνομικούς, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του υπουργείου Δικαιοσύνης, συγκλονίζουν.

Το ανήλικο αγοράκι προετοιμάστηκε από παιδοψυχολόγο για να μπορέσει να μιλήσει για τον ξυλοδαρμό της μητέρας του μπροστά στα μάτια του. Ο πατέρας του χτυπούσε τη μητέρα του στο κεφάλι και το σώμα και έσπρωξε το παιδί με αποτέλεσμα το ίδιο να τραυματιστεί στο πρόσωπο και τη μέση.

Τα όσα είχε αποκαλύψει η διευθύντρια του παιδικού σταθμού για όσα συνέβησαν το μεσημέρι της Πέμπτης στο σπίτι στο Κορωπί, είναι σοκαριστικά.

«Το παιδί χάρηκε πολύ που πήγα στο σπίτι, μου λέει “αυτό είναι το σπίτι μου, αυτά είναι τα παιχνίδια μου, εδώ είναι ο αδερφός μου’” και λέω “που είναι η μαμά”και λέει “η μαμά δεν είναι εδώ αλλά κοίτα εδώ όλο το κόκκινο εδώ”».

Η κατάσταση της υγείας της 40χρονης γυναίκας παραμένει κρίσιμη όμως, έπειτα από την αποσωλήνωση της, που πραγματοποιήθηκε χθες οι γιατροί που την παρακολουθούν, πλέον είναι αισιόδοξοι.

Τα δύο ανήλικα αγοράκια παραμένουν στο Παίδων. Τη φροντίδα τους έχει αναλάβει για την ώρα ο παππούς τους και η διευθύντρια του παιδικού σταθμού
