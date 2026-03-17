Πώς και γιατί γονείς στην εποχή των smartphones θέλουν να επαναφέρουν τα σταθερά τηλέφωνα

Είναι δεδομένο ότι όσοι ανήκουν στις παλαιότερες γενιές διατηρούν ζωντανές αναμνήσεις από συσκευές σταθερής τηλεφωνίας, με περιστροφικό δίσκο ή μπουτόν, δίχως την ευκολία της αναγνώρισης, κάνουν τώρα την επανεμφάνισή τους στα νοικοκυριά. Η αφορμή δόθηκε αρχικά από την ανάγκη εκπαίδευσης των νηπίων, ενώ μαθαίνουν να καλούν αριθμούς έκτακτης ανάγκης (όπως την αστυνομία), τα σύγχρονα κινητά παραμένουν δύσχρηστα για τα πολύ μικρά παιδιά.

Στο ρεύμα της επιστροφής των ρετρό συσκευών συμβάλλουν επίσης τα οφέλη για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και το αίσθημα νοσταλγίας των γονέων.

Περιορισμός των social media – Ενίσχυση της επαφής

Η κατοχή ενός σταθερού τηλεφώνου προσφέρει μια ιδιαίτερη ικανοποίηση, καθώς βοηθά στη σύσφιξη των οικογενειακών δεσμών, όπως η επικοινωνία των εγγονιών με τους παππούδες. Ορισμένοι γονείς, πρωτοστατώντας σε αυτή την «παραδοσιακή στροφή», ενθαρρύνουν και άλλους να πράξουν το ίδιο, επιδιώκοντας να αναβάλουν την επαφή των παιδιών με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ελλείψει οθόνης και FaceTime, τα παιδιά διδάσκονται την τηλεφωνική ευγένεια, μαθαίνοντας να συστήνονται σωστά και να ζητούν με ευπρέπεια τον συνομιλητή τους.

Με το σταθερό τηλέφωνο, η προσοχή δεν διασπάται από ειδοποιήσεις και η συνομιλία παραμένει ειλικρινής, στηρίζοντας την κοινωνική ωρίμανση. Είναι όμως απαραίτητη η αγορά μιας τέτοιας συσκευής; Οι ειδικοί εξηγούν πως αυτό εξαρτάται από τις ανάγκες κάθε οικογένειας και προτείνουν τη διαμόρφωση ενός πλάνου επικοινωνίας. Αξιολογήστε τις επιθυμίες των παιδιών σας, τις προσωπικές τους ευαισθησίες και το κοινωνικό τους περιβάλλον. Το σταθερό μπορεί να ενισχύσει την αυτονομία τους, κρατώντας τα μακριά από τους κινδύνους του ίντερνετ.

Παρόλα αυτά, το σταθερό τηλέφωνο δεν αρκεί για να προετοιμάσει τα παιδιά για την ψηφιακή ασφάλεια που θα χρειαστούν μελλοντικά στο διαδίκτυο. Απαιτείται ένας προγραμματισμός για τη σταδιακή απόκτηση αυτής της γνώσης. Ξεκινήστε με επεξηγηματικούς διαλόγους και, όταν έρθει η στιγμή για το πρώτο smartphone, εφαρμόστε στενή επίβλεψη και σαφείς κανόνες. Αν επιλέξετε το σταθερό για να καθυστερήσετε τα social media, φροντίστε να ενημερώσετε το περιβάλλον των φίλων τους. Αν οι συνομήλικοι δεν διαθέτουν ανάλογα μέσα, η διατήρηση των κοινωνικών σχέσεων του παιδιού σας ίσως αποδειχθεί δύσκολη.

