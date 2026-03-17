Η Ελλάδα στο επίκεντρο του γαλλικού ενδιαφέροντος στη μεγάλη τουριστική έκθεση του Παρισιού

Η Ελλάδα βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του γαλλικού κοινού στο Salon Mondial du Tourisme στο Παρίσι, μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις τουρισμού που απευθύνονται απευθείας στους ταξιδιώτες. Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από 12 έως 15 Μαρτίου στο Paris Expo Porte de Versailles και, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της έκθεσης, συγκέντρωσε εκατοντάδες εκθέτες, περίπου 500 προορισμούς και 73.500 επισκέπτες.

Από τις Κυκλάδες μέχρι τα βουνά της ηπειρωτικής Ελλάδας

Το ελληνικό τουριστικό προϊόν παρουσιάστηκε με εύρος και ποικιλία, κάτι που φάνηκε και από το ενδιαφέρον που καταγράφηκε για εντελώς διαφορετικού τύπου προορισμούς. Από τις παραλίες της Μυκόνου και της Χαλκιδικής, μέχρι το Πήλιο, τον Όλυμπο και την ευρύτερη περιοχή της Πιερίας, οι επισκέπτες της έκθεσης αναζήτησαν πληροφορίες για διακοπές που συνδυάζουν θάλασσα, φύση, πολιτισμό και αυθεντική τοπική εμπειρία.

Πολυεπίπεδη ελληνική παρουσία

Η ελληνική συμμετοχή δεν περιορίστηκε σε έναν μόνο τύπο προορισμού, αλλά ανέδειξε ένα πιο σύνθετο και σύγχρονο αφήγημα για τη χώρα. Περιφέρειες, δήμοι και τουριστικοί φορείς έδωσαν έμφαση όχι μόνο στα γνωστά νησιά, αλλά και σε περιοχές που επενδύουν στον θεματικό τουρισμό, στη γαστρονομία, στον ορεινό χαρακτήρα και στις πιο αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Αυτή η πολυφωνία ήταν και ένα από τα στοιχεία που έκαναν την ελληνική παρουσία να ξεχωρίσει μέσα στη γαλλική έκθεση.

Το μήνυμα της Δυτικής Ελλάδας και της Κρήτης

Ξεχωριστή ήταν και η προσπάθεια συγκεκριμένων ελληνικών περιοχών να ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητά τους στη γαλλική αγορά. Η Δυτική Ελλάδα προώθησε το αφήγημα της αυθεντικής εμπειρίας, δίνοντας έμφαση στον πολιτισμό, τη φύση και τη γαστρονομία, ενώ η Κρήτη εμφανίστηκε με ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση ως προορισμός που συνδυάζει φυσική ποικιλομορφία, ασφάλεια και βιώσιμες μορφές τουρισμού. Η Περιφέρεια Κρήτης είχε άλλωστε προετοιμάσει από νωρίς τη συμμετοχή της στην έκθεση, θεωρώντας τη γαλλική αγορά στρατηγικής σημασίας.

Χαλκιδική, Πιερία και Πήλιο σε ανοδική τροχιά

Η Χαλκιδική έδωσε έμφαση στα φυσικά τοπία και στις εμπειρίες που συνδυάζουν θάλασσα και τοπική ταυτότητα, ενώ η Πιερία προέβαλε τη διπλή της δυναμική, με βουνό και θάλασσα αλλά και με τον Όλυμπο ως ισχυρό σημείο αναφοράς. Την ίδια ώρα, το Πήλιο αναδείχθηκε ως ένας πιο σύνθετος προορισμός που ενώνει φύση, πολιτισμό, αθλητικές δραστηριότητες και γαστρονομία, στοιχεία που φαίνεται να κερδίζουν όλο και περισσότερο το ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό κοινό.

Η καμπάνια των Ιονίων στο Παρίσι

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η παρουσία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η οποία συνδύασε τη συμμετοχή της στην έκθεση με μια πιο εξωστρεφή καμπάνια προβολής μέσα στην ίδια τη γαλλική πρωτεύουσα. Για όλο τον Μάρτιο, ταξί στο Παρίσι κυκλοφορούν με εικόνες από την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, τους Παξούς, τη Λευκάδα, το Μεγανήσι, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, μεταφέροντας κυριολεκτικά το τουριστικό αποτύπωμα του Ιονίου στους δρόμους της πόλης.

Η γαλλική αγορά παραμένει κρίσιμη

Το βασικό συμπέρασμα από τη φετινή παρουσία της Ελλάδας στο Παρίσι είναι ότι η γαλλική αγορά συνεχίζει να αντιμετωπίζει τη χώρα ως έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα γνωστά και «δυνατά» brands του ελληνικού τουρισμού, αλλά και περιοχές που επενδύουν πλέον πιο στρατηγικά στην εξωστρέφεια, στην ταυτότητα του τόπου και στις ειδικές μορφές ταξιδιού.

