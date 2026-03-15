Πώς οχυρώνουμε το πεπτικό μας σύστημα – Ο γαστρεντερολόγος Χρήστος Σωτηρόπουλος στην «Π»

Ο γαστρεντερολόγος Χρήστος Σωτηρόπουλος εκπροσωπεί τη νέα γενιά ιατρών που με αγώνα, πίστη και αφοσίωση συνδυάζουν την κλινική εμπειρία με τη συνεχή επιστημονική κατάρτιση και την ερευνητική δραστηριότητα.

Σήμερα υπηρετεί ως επιμελητής Β΄ Γαστρεντερολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Αγιος Ανδρέας», έχοντας ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον στην πρόληψη, την ενδοσκοπική διάγνωση και τις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις των νοσημάτων του πεπτικού συστήματος.

Στη συνέντευξη που ακολουθεί αναφέρεται στις συχνότερες παθήσεις του πεπτικού συστήματος που αντιμετωπίζονται σήμερα στην καθημερινή κλινική πράξη, στη σημασία της πρόληψης και του προσυμπτωματικού ελέγχου -με χαρακτηριστικό παράδειγμα την κολονοσκόπηση για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου- καθώς και στις σημαντικές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στις ενδοσκοπικές τεχνικές.

Παράλληλα, μιλά για τον ρόλο της διατροφής, του σύγχρονου τρόπου ζωής και του άγχους στην εμφάνιση γαστρεντερικών διαταραχών, καταρρίπτει διαδεδομένους μύθους γύρω από τις παθήσεις του στομάχου και του εντέρου και αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ένας γιατρός στο δημόσιο σύστημα υγείας. Τέλος, αναφέρεται στις προοπτικές που διαμορφώνονται για το μέλλον της γαστρεντερολογίας, μέσα από την ανάπτυξη της εξατομικευμένης ιατρικής και τη μελέτη του εντερικού μικροβιώματος, ενώ δίνει και πρακτικές συμβουλές για τη διατήρηση της καλής υγείας του πεπτικού συστήματος στην καθημερινότητα.

-Ποιες είναι σήμερα οι πιο συχνές παθήσεις του πεπτικού συστήματος που αντιμετωπίζετε στην καθημερινή κλινική πράξη;

Οι πιο συχνές παθήσεις του πεπτικού συστήματος στην καθημερινή κλινική πράξη περιλαμβάνουν τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, τη δυσπεψία και τα πεπτικά έλκη. Επίσης, αυξανόμενη επίπτωση παρατηρείται στη λιπώδη νόσο του ήπατος, ιδίως λόγω παχυσαρκίας και μεταβολικού συνδρόμου.

-Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της πρόληψης και του προληπτικού ελέγχου (π.χ. κολονοσκόπηση) στη μείωση της νοσηρότητας από γαστρεντερολογικά νοσήματα;

Η εφαρμογή οργανωμένων προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου είναι καθοριστική στη μείωση της νοσηρότητας από γαστρεντερολογικά νοσήματα. Ενδεικτικά, η κολονοσκόπηση επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση και αφαίρεση προκαρκινικών βλαβών, μειώνοντας σημαντικά την επίπτωση και τη θνητότητα από καρκίνο του παχέος εντέρου.

-Πώς έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια η διάγνωση και η αντιμετώπιση του καρκίνου του παχέος εντέρου;

Η διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου έχει βελτιωθεί θεαματικά μέσω των οργανωμένων προγραμμάτων πρόληψης και των προηγμένων ενδοσκοπικών απεικονιστικών μεθόδων, ενώ θεραπευτικά, η συνδυαστική χρήση χειρουργικής, σύγχρονης χημειοθεραπείας και στοχευμένων βιολογικών θεραπειών έχει βελτιώσει σημαντικά την επιβίωση.

-Τι ρόλο παίζει η διατροφή και ο σύγχρονος τρόπος ζωής στην εμφάνιση γαστρεντερικών διαταραχών;

Η κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων, πτωχών σε φυτικές ίνες και κορεσμένων λιπαρών συνδέεται με δυσκοιλιότητα, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και καρκίνο. Η παχυσαρκία και η καθιστική ζωή αποτελούν παράγοντες κινδύνου για γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και λιπώδη νόσο του ήπατος, ενώ το χρόνιο στρες σχετίζεται με λειτουργικές διαταραχές.

-Ποιες εξελίξεις στις ενδοσκοπικές τεχνικές έχουν βελτιώσει την ποιότητα φροντίδας των ασθενών;

Η ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή (EMR) και η υποβλεννογόνια διατομή (ESD) επιτρέπουν τη ριζική αφαίρεση πρώιμων όγκων. Η ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειο-παγκρεατογραφία (ERCP) αποτελεί αποτελεσματική θεραπευτική μέθοδο για παθήσεις χοληφόρων-παγκρέατος, ενώ ο ενδοσκοπικός υπέρηχος (EUS) με τη λήψη βιοψιών βελτιώνει τη διάγνωση και τη σταδιοποίηση.

-Πώς επηρεάζει το άγχος και το στρες τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος;

Το άγχος και το χρόνιο στρες επηρεάζουν τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος μέσω του άξονα εγκεφάλου-εντέρου. Προκαλούν μεταβολές στην κινητικότητα, στην έκκριση υγρών, στη διαπερατότητα του εντερικού φραγμού και στο εντερικό μικροβίωμα. Σχετίζονται με λειτουργικές διαταραχές, όπως σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και λειτουργική δυσπεψία.

-Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη ή μύθοι που συναντάτε γύρω από τις παθήσεις του στομάχου και του εντέρου;

Συχνός μύθος είναι ότι όλα τα γαστρεντερικά ενοχλήματα οφείλονται στο στρες, παραβλέποντας οργανικά αίτια, όπως φλεγμονώδεις παθήσεις. Πολλοί θεωρούν ότι η μακροχρόνια χρήση γαστροπροστασίας είναι τελείως ακίνδυνη χωρίς ιατρική παρακολούθηση. Τέλος, υπάρχει και η εσφαλμένη αντίληψη ότι η κολονοσκόπηση είναι επικίνδυνη ή ιδιαίτερα επώδυνη.

-Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ένας γαστρεντερολόγος σε ένα δημόσιο νοσοκομείο;

Οι κυριότερες προκλήσεις αφορούν τον αυξημένο όγκο περιστατικών και τις μακρές λίστες αναμονής για ενδοσκοπικές πράξεις, γεγονός που δυσχεραίνει την έγκαιρη διάγνωση. Επίσης, η περιορισμένη διαθεσιμότητα ανθρώπινων και τεχνολογικών πόρων επιβαρύνει την καθημερινή κλινική πρακτική και εμποδίζει τη βέλτιστη παροχή φροντίδας προς τους ασθενείς.

-Πώς βλέπετε το μέλλον της γαστρεντερολογίας, ιδιαίτερα σε σχέση με την εξατομικευμένη ιατρική και το μικροβίωμα του εντέρου; Τι είναι το μικροβίωμα του εντέρου; Τι πρέπει να γνωρίζουμε γι’ αυτό;

Το μέλλον της γαστρεντερολογίας διαμορφώνεται από την ανάπτυξη της εξατομικευμένης ιατρικής, με αξιοποίηση γενετικών, μοριακών και κλινικών δεδομένων για στοχευμένες θεραπείες. Το εντερικό μικροβίωμα αναδεικνύεται ως κρίσιμος ρυθμιστής ανοσολογικών και μεταβολικών μηχανισμών, η τροποποίησή του οποίου αποτελεί πεδίο εντατικής έρευνας. Το μικροβίωμα του εντέρου είναι το σύνολο των μικροοργανισμών που ζουν στο πεπτικό μας σύστημα – κυρίως βακτήρια, αλλά και μύκητες και ιοί. Αν και μικροσκοπικά, παίζουν τεράστιο ρόλο στη συνολική μας υγεία.

Είναι μοναδικό για τον καθένα, επηρεάζει την πέψη και την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, συνδέεται με το ανοσοποιητικό σύστημα, επηρεάζει τη διάθεση και τη λειτουργία του εγκεφάλου, ενώ η σωστή διατροφή το επηρεάζει άμεσα.

-Τι θα συμβουλεύατε έναν ασθενή ώστε να διατηρήσει καλή υγεία του πεπτικού συστήματος στην καθημερινότητά του;

Θα συνιστούσα υιοθέτηση ισορροπημένης διατροφής, πλούσιας σε φυτικές ίνες, φρούτα, λαχανικά και προϊόντα ολικής άλεσης, στο πρότυπο της μεσογειακής δίαιτας. Παράλληλα, η διαχείριση του στρες, ο επαρκής ύπνος, η αποφυγή καπνίσματος και η τακτική σωματική άσκηση συμβάλλουν στη σωστή γαστρεντερική λειτουργία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



