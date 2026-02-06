Πώς, πότε έγινε η σύλληψη του 53χρονου Πατρινού επιχειρηματία με το «ιερό χρήμα»

Ο 53χρονος κρατείται από το μεσημέρι της Τρίτης στην Ασφάλεια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κυκλάδων

Πώς, πότε έγινε η σύλληψη του 53χρονου Πατρινού επιχειρηματία με το «ιερό χρήμα»
06 Φεβ. 2026 16:04
Pelop News

Στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κυκλάδων, στην Ερμούπολη της Σύρου, παραμένει ο 53χρονος πατρινός επιχειρηματίας μετά την απολογία του στην ανακρίτρια του νησιού, το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης.

Οπως παρουσιάστηκε το θέμα σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ εμφάνισε πολλές ασάφειες, κυρίως γύρω από τον τρόπο σύλληψης του επιχειρηματία, ο οποίος κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε ποσό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ από την Καθολική Εκκλησία της Σύρου, δεχόμενος αλλεπάλληλα εμβάσματα από δύο ιερείς της Εκκλησίας.

ΦΗΜΕΣ
Το πρωί της Τετάρτης διαδόθηκε ότι ο 53χρονος επιχειρηματίας κυκλοφορούσε στην Πάτρα, ωστόσο, επρόκειτο περί ανυπόστατης φήμης, αφού από την προηγούμενη μέρα βρισκόταν στην Ερμούπολη και παρουσιάστηκε στην ανακρίτρια, στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης.
Μόλις ο επώνυμος Πατρινός ολοκλήρωσε την απολογία του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, το οποίο υλοποιήθηκε παρ’ αυτά από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ερμούπολης Σύρου.

ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ο 53χρονος κρατείται από το μεσημέρι της Τρίτης στην Ασφάλεια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κυκλάδων και, μετά την ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακρίτριας, πρόκειται τις επόμενες ημέρες να οδηγηθεί στη φυλακή. Ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί το σωφρονιστικό κατάστημα, ωστόσο πιθανότατα θα μεταφερθεί στην Κόρινθο, όπου κρατούνται κατηγορούμενοι ή κατάδικοι για οικονομικά εγκλήματα.

ΙΕΡΕΙΣ
Στο μεταξύ, δικαστικές πηγές της Ερμούπολης διευκρίνισαν στην «Π» ότι ο 53χρονος Πατρινός ήταν ο πρώτος που εκλήθη σε απολογία, άρα ουδόλως ευσταθεί ότι έτυχαν ευνοϊκής μεταχείρισης οι δύο ιερείς, αφού ακόμη δεν έχουν απολογηθεί. Το ίδιο συμβαίνει και με τα άλλα εμπλεκόμενα άτομα από την Πάτρα, τα οποία είχαν κυρίως επαγγελματική συνεργασία με τον πρωταγωνιστή της υπεξαίρεσης κι ενώ είναι άδηλο ακόμη αν γνώριζαν ή όχι ότι τα διακινηθέντα ποσά ήταν προϊόντα υπεξαίρεσης…

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:45 AI companions: Προσοχή, δεν είναι φίλοι σας – Ανησυχίες ειδικών για την ψυχική υγεία
18:40 Συλλήψεις για ναρκωτικά σε Εύβοια και Βοιωτία
18:30 Πάτρα: Δημοτική αρχή και αντιπολίτευση σε αντιπαράθεση για το Πράσινο – «9.456 φυτεύσεις σε ένα χρόνο»
18:21 Καλαμάτα: Νεκρός 45χρονος εργάτης που καταπλακώθηκε από χώμα και μπάζα
18:15 Ευγενία Σαμαρά: «Τα ΜΜΕ έχουν σεβαστεί πολύ την προσωπική μου ζωή, δεν έχουν ξεπεράσει κάποιο όριο»
18:11 Στη Φλόριντα 17χρονος έβαλε φωτιά σε φίλο του με βενζίνη και στη συνέχεια γέλαγε, ενώ εκείν προσπαθούσε να σωθεί
18:05 Ποιος θυσιάζει το μέλλον των παιδιών μας;
18:00 Πάτρα – Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΔΗΠΕΘΕ: Αναμονή για τον Μάρτιο
17:55 Θεσσαλονίκη: 61χρονη έπεσε από τον 4ο όροφο
17:45 Η ανάρτηση της Βάνας Μπάρμπα για την κηδεία του Λάκη Ραπτάκη, πότε και που θα γίνει
17:35 72χρονος με μοτοσυκλέτα και άνοια οδηγούσε ανάποδα σε αυτοκινητόδρομο! Πήγαινε σε εκκλησία να ανάψει κερί
17:25 Φιλιππίνες: Τροπική καταιγίδα με τέσσερις νεκρούς και χιλιάδες εκτοπισμένους
17:16 Κίνα: Κρυφές κάμερες σε ξενοδοχεία έδειχναν live πελάτες σε προσωπικές στιγμές
17:10 Σοκ, μητέρα κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με θύμα τη 10χρονη κόρη της!
17:08 kariera.gr: Η Πάτρα υποδέχεται την Ημέρα Καριέρας Τουρισμού ενόψει της νέας τουριστικής σεζόν
17:00 Η Αφροδίτη Λατινοπούλου στην «Π»: «Δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν» ΒΙΝΤΕΟ
16:52 Συμμετοχή της  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις δραστηριότητες  του ευρωπαϊκού έργου WeSTEMEU
16:44 Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών του δημοσιογράφου Γιώργου Κακούση – Τι δηλώνει για την υπόθεση Παναγόπουλου
16:36 ΕΟΚ: Αγωγή του Βαγγέλη Λιόλιου σε πρόεδρο ΚΑΕ για απειλητικά μηνύματα
16:28 Πειραματικό φάρμακο οδήγησε σε απώλεια βάρους έως 12,3% με μηνιαία χορήγηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ