Πώς, πότε έγινε η σύλληψη του 53χρονου Πατρινού επιχειρηματία με το «ιερό χρήμα»

Στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κυκλάδων, στην Ερμούπολη της Σύρου, παραμένει ο 53χρονος πατρινός επιχειρηματίας μετά την απολογία του στην ανακρίτρια του νησιού, το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης.

Οπως παρουσιάστηκε το θέμα σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ εμφάνισε πολλές ασάφειες, κυρίως γύρω από τον τρόπο σύλληψης του επιχειρηματία, ο οποίος κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε ποσό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ από την Καθολική Εκκλησία της Σύρου, δεχόμενος αλλεπάλληλα εμβάσματα από δύο ιερείς της Εκκλησίας.

ΦΗΜΕΣ

Το πρωί της Τετάρτης διαδόθηκε ότι ο 53χρονος επιχειρηματίας κυκλοφορούσε στην Πάτρα, ωστόσο, επρόκειτο περί ανυπόστατης φήμης, αφού από την προηγούμενη μέρα βρισκόταν στην Ερμούπολη και παρουσιάστηκε στην ανακρίτρια, στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης.

Μόλις ο επώνυμος Πατρινός ολοκλήρωσε την απολογία του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, το οποίο υλοποιήθηκε παρ’ αυτά από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ερμούπολης Σύρου.

ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο 53χρονος κρατείται από το μεσημέρι της Τρίτης στην Ασφάλεια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κυκλάδων και, μετά την ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακρίτριας, πρόκειται τις επόμενες ημέρες να οδηγηθεί στη φυλακή. Ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί το σωφρονιστικό κατάστημα, ωστόσο πιθανότατα θα μεταφερθεί στην Κόρινθο, όπου κρατούνται κατηγορούμενοι ή κατάδικοι για οικονομικά εγκλήματα.

ΙΕΡΕΙΣ

Στο μεταξύ, δικαστικές πηγές της Ερμούπολης διευκρίνισαν στην «Π» ότι ο 53χρονος Πατρινός ήταν ο πρώτος που εκλήθη σε απολογία, άρα ουδόλως ευσταθεί ότι έτυχαν ευνοϊκής μεταχείρισης οι δύο ιερείς, αφού ακόμη δεν έχουν απολογηθεί. Το ίδιο συμβαίνει και με τα άλλα εμπλεκόμενα άτομα από την Πάτρα, τα οποία είχαν κυρίως επαγγελματική συνεργασία με τον πρωταγωνιστή της υπεξαίρεσης κι ενώ είναι άδηλο ακόμη αν γνώριζαν ή όχι ότι τα διακινηθέντα ποσά ήταν προϊόντα υπεξαίρεσης…

