Πως συνδέοονται με το Πάρκινσον μια υπεξαίρεση 600.000 λιρών και εθισμός σε πορνό, αντίκες και συνόδους πολυτελείας

Σε σοκαριστικές αποκαλύψεις προχώρησε δικαστήριο στη Βρετανία σχετικά με την υπόθεση ενός δικηγόρου, ο οποίος υπεξαίρεσε 600.000 λίρες από ηλικιωμένους πελάτες του, ενώ παράλληλα εμφανίστηκε εθισμένος σε πορνογραφικό υλικό και υπηρεσίες συνοδών πολυτελείας.

Ο Άντριου είχε διαγνωστεί με νόσο Πάρκινσον και ξεκίνησε θεραπεία με το φάρμακο Πραμιπεξόλη, αγωνιστή ντοπαμίνης. Αν και το φάρμακο ανακουφίζει από τα κινητικά συμπτώματα, σε ορισμένους ασθενείς συνδέεται με διαταραχές ελέγχου παρορμήσεων, όπως υπερβολική δαπάνη, σεξουαλική συμπεριφορά και τζόγος.

Στην περίπτωση του Άντριου, η αγωγή οδήγησε σε σχεδόν 500 πληρωμές σε ιστοσελίδες πορνό και πάνω από 100.000 λίρες δαπάνης για σεξουαλικές υπηρεσίες μέσα σε τέσσερις μήνες. Παράλληλα, έκανε παρορμητικές αγορές αντίκων και αναμνηστικών, ξοδεύοντας 85.000 λίρες στο eBay. Η υπεξαίρεση αφορούσε τουλάχιστον 13 πελάτες άνω των 80 ετών, των οποίων τα χρήματα διαχειριζόταν μέσω πληρεξουσίου.

Το 2015, ο Άντριου δήλωσε ένοχος για απάτη και καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση. Ο δικαστής αναγνώρισε ότι η συμπεριφορά του σχετιζόταν με την αγωγή, αλλά τόνισε ότι ως επαγγελματίας όφειλε να ζητήσει βοήθεια.

Η τραγωδία δεν περιορίστηκε σε αυτόν: το 2020 ο Άντριου αυτοκτόνησε, ενώ λίγους μήνες αργότερα και ο γιος του, αντιμετωπίζοντας ψυχολογικά προβλήματα, αφαίρεσε τη ζωή του.

Την ίδια στιγμή, δεκάδες οικογένειες στην Αγγλία αναφέρουν παρόμοια περιστατικά, υποστηρίζοντας ότι οι ασθενείς δεν είχαν ενημερωθεί για τον κίνδυνο διαταραχών ελέγχου παρορμήσεων. Το φάρμακο αυτό και άλλοι αγωνιστές ντοπαμίνης συνταγογραφήθηκαν 1,5 εκατομμύριο φορές μόνο από γενικούς γιατρούς την περασμένη χρονιά, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για την παρακολούθηση και ενημέρωση των ασθενών.

Η υπόθεση αναδεικνύει τη σοβαρότητα των παρενεργειών που μπορούν να συνοδεύουν φάρμακα για νευροεκφυλιστικές νόσους και τη σημασία αυστηρής ιατρικής παρακολούθησης.

