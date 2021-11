Πώς θα αλλάξει το Instagram

Αλλάζει η αγαπημένη πλατφόρμα Instagram αφού πλέον δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας και κοινοποίησης φωτογραφιών και βίντεο. Μέχρι σήμερα, το timeline της εφαρμογής εξαρτάται από έναν αλγόριθμο, ο οποίος αποφασίσει τι μπορεί να ενδιαφέρει τον χρήστη και το εμφανίζει στην οθόνη του.

Δεν «μαντεύει» όμως πάντα σωστά. Ως εκ τούτου πολλά ποστ δεν εμφανίζονται και χάνονται.

Τι πρόκειται να αλλάξει

Το Instagram δοκιμάζει τρεις διαφορετικούς τρόπους για το πώς και τι θα εμφανίζεται στο timeline, σύμφωνα με τον leaker Alessandro Paluzzi. Συγκεκριμένα σε δημοσίευσή του αναφέρει: «Το Instagram εργάζεται για να σας επιτρέψει να επιλέξετε τι θα δείτε στο timeline επιλέγοντας μεταξύ: home, follow και favorites», ανέφερε χαρακτηριστικά στο tweet του ο Paluzzi.

Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες. Πάντως, βάσει των screenshots του, υπάρχουν οι τρεις επιλογές και ο κάθε χρήστης θα επιλέγει βάσει της επιθυμίας του τι επιθυμεί να δει. Λογικά το «Home» θα είναι το timeline που γνωρίζουμε όλοι, το «Favorites» θα αφορά αγαπημένους λογαριασμούς και το «Following» accounts που γνωρίζουμε και ακολουθούμε.

#Instagram is working to allow you to choose what to see in the timeline by choosing between: home, following and favorites 👀 pic.twitter.com/Vjl3cKXnN9

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 29, 2021