Πώς θα ενισχυθούν οικονομικά 5 εκατ. πολίτες έως τον Απρίλιο του 2026 – Το «μοίρασμα» των 2,5 δισ. ευρώ

Ενισχύσεις συνολικού ποσού άνω των 2,5 δισ. ευρώ θα δουν τους επόμενους μήνες έως και τον Απρίλιο 2026, αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια πολίτες της χώρας. Πρόκειται για διπλές ή και τριπλές αυξήσεις εισοδήματος για ορισμένες κατηγορίες πολιτών, αλλά και σημαντική μείωση φορολογικών και άλλων βαρών.

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις θα δουν τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί με πάνω από 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα, οι νέοι έως 30 ετών, οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι, καθώς και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Σημαντική θα είναι και η ενίσχυση όσων νοικιάζουν σπίτι, καθώς τον Νοέμβριο καταβάλλεται για πρώτη φορά η επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ για κάθε νοικοκυριό. Ενώ, τον προσεχή Απρίλιο αναμένεται η 6η κατά σειρά αύξηση του κατώτατου μισθού, που θα υπερβεί τα 900 ευρώ και θα συμπαρασύρει και μια σειρά από επιδόματα.

Αναλυτικά οι ενισχύσεις μήνα με μήνα:

Οκτώβριος 2025

Τον επόμενο μήνα, περισσότεροι από 150.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας πρόκειται να δουν σημαντικές αυξήσεις στο εισόδημά τους, λόγω της αναμόρφωσης του μισθολογίου τους. Οι αυξήσεις για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ανέρχονται μεσοσταθμικά σε 145 ευρώ τον μήνα, ενώ για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας σε 111 ευρώ τον μήνα. Οι ενισχύσεις αυτές έρχονται να προστεθούν στις αυξήσεις του προηγούμενου Απριλίου για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και στην οριζόντια αύξηση κατά 100 ευρώ του επιδόματος επικινδυνότητας που εφαρμόζεται από τον προηγούμενο Ιούλιο.

Σε συνδυασμό με τις αυξήσεις που θα δοθούν τον προσεχή Απρίλιο, αλλά και τη μείωση της παρακράτησης φόρου από τις αρχές του έτους, υπολογίζεται ότι μεσοσταθμικά τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων θα λαμβάνουν επιπλέον 1,5 με 2 μισθούς κάθε χρόνο. Σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση αποδοχών τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια, καθώς μόνο το κόστος της αναμόρφωσης του μισθολογίου των ένστολων ανέρχεται σε περίπου 270 εκατ. ευρώ κατ’ έτος.

Νοέμβριος 2025

Τον Νοέμβριο πρόκειται να καταβληθεί η μόνιμη ενίσχυση ύψους 250 ευρώ σε περισσότερους από 1,4 εκατομμύριο συνταξιούχους και επιδοματούχους. Πρόκειται για συνταξιούχους που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους (με εξαίρεση του συνταξιούχους αναπηρίας που δεν υφίσταται ηλικιακό όριο) με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ (άγαμοι ή χήροι), ή έως 26.000 ευρώ (έγγαμοι), καθώς και όσους λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ ή τη σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων. Το κόστος του μέτρου ανέρχεται σε περισσότερα από 360 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο.

Επίσης τον Νοέμβριο, πρόκειται να καταβληθεί για πρώτη φορά η μόνιμη επιστροφή ενοικίου σε περίπου 1 εκατομμύριο δικαιούχους. Στους λογαριασμούς αναμένεται να πιστωθεί ένα ενοίκιο με πλαφόν στα 800 ευρώ ετησίως για την κύρια κατοικία, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Οι οικογένειες δε που πληρώνουν ενοίκιο και για φοιτητική στέγη, θα επιδοτηθούν διπλά. Το κόστος του μέτρου ανέρχεται σε 230 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο.

Δεκέμβριος 2025

Παραδοσιακά οι συντάξεις του ΕΦΚΑ προκαταβάλλονται ένα μήνα πριν. Έτσι, στις συντάξεις Ιανουαρίου που θα καταβληθούν πριν από τα Χριστούγεννα εφέτος, θα εφαρμοστεί- εκτός απροόπτου- τόσο η τακτική αύξηση στις συντάξεις εκείνων που δεν έχουν προσωπική διαφορά, όσο και η κατά 50% αύξηση στους 670.000 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά, που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός. Οι τακτικές αυξήσεις υπολογίζεται ότι θα κυμανθούν μεταξύ 2,3%- 2,5%, με το ακριβές ποσοστό να ορίζεται προς τα τέλη του έτους, όταν και θα έχουν αποσαφηνιστεί το ύψος του πληθωρισμού και του ΑΕΠ. Οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα δουν το 2026 να λαμβάνουν τη μισή αύξηση από αυτή που θα λάβουν οι υπόλοιποι συνταξιούχοι και από τις αρχές του 2027 θα λαμβάνουν την αύξηση στο ακέραιο. Το κόστος της τμηματικής κατάργησης της προσωπικής διαφοράς υπολογίζεται σε 75 εκατ. ευρώ για το 2026 και σε 210 εκατ. ευρώ για το 2027. Το συνολικό κόστος για τις τακτικές αυξήσεις στους συνταξιούχους για όλο το 2026 υπολογίζεται σε 467 εκατ. ευρώ.

Ιανουάριος 2026

Είναι ο μήνας που θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται η φορολογική μεταρρύθμιση. Τόσο οι δημόσιοι όσο και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, αλλά και οι συνταξιούχοι με εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, θα δουν με τους μισθούς και τις συντάξεις Ιανουαρίου να αυξάνονται σημαντικά οι αποδοχές τους, καθώς θα εφαρμοστεί η μείωση της παρακράτησης φόρου. Αναμορφώνονται όλες οι κλίμακες άμεσης φορολόγησης, γεγονός που επηρεάζει θετικά όλους τους φορολογούμενους με ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ- με τους νέους, τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους να έχουν ακόμη μεγαλύτερη ωφέλεια.

Συγκεκριμένα:

1.Μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τα 10.000 έως και τα 40.000 ευρώ:

Για τα 10.000 έως τα 20.000 ευρώ, από 22% σε 20%

Για τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ, από 28% σε 26%

Για τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ από 36% σε 34%.

2.Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από τα 40.000 έως τα 60.000 ευρώ, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.

3.Ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 ευρώ που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περαιτέρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε:

18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα.

4.Οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται για φορολογούμενους με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

5.Ο συντελεστής από 20.000 έως 30.000 ευρώ που πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο:

24% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

22% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

20% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα

18% για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα

16% για φορολογούμενους με πέντε εξαρτώμενα τέκνα κ.λπ.

Επιπλέον παρεμβάσεις για νέους:

5.Για τους νέους έως 25 ετών, οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται.

6.Για τους νέους 26 έως 30 ετών, ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 θα ανέρχεται σε 9%.

Τις αυξήσεις αποδοχών από τις αλλαγές στις κλίμακες άμεσης φορολογίας θα τις δουν οι μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, αλλά και οι συνταξιούχοι από τον προσεχή Ιανουάριο. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες, θα δουν τη συγκεκριμένη ωφέλεια με την υποβολή των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026 κατά τον Μάρτιο 2027.

Οι αξιωματούχοι του υπουργείου επισημαίνουν ότι πρόκειται για την μεγαλύτερη ελάφρυνση άμεσων φόρων της Μεταπολίτευσης, με το συνολικό δημοσιονομικό κόστος- και κατ’ επέκταση το όφελος για τους πολίτες- να υπερβαίνει το 1,6 δισ. ευρώ σε πλήρη εφαρμογή.

Απρίλιος 2026

Τον προσεχή Απρίλιο και κάθε Απρίλιο, τόσο οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, όσο και το σύνολο των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, θα βλέπουν αυξήσεις στις αποδοχές τους. Έτσι, αναμένεται η 6η κατά σειρά αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 880 ευρώ μεικτά και αναμένεται να υπερβεί τα 900 ευρώ το 2026. Η αύξηση που θα προκύψει σε περίπου 600.000 μισθωτούς που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, θα εφαρμοστεί στο ακέραιο και σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια των 700.000 υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, με αποτέλεσμα να ωφεληθούν συνολικά περισσότεροι από 1,3 εκατομμύριο μισθωτοί. Το κόστος από την αύξηση στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων υπολογίζεται σε περίπου 360 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω και περίπου 20 επιδόματα, όπως είναι τα επιδόματα ανεργίας, άδειας, γάμου, γονικής άδειας, μητρότητας, τριετιών κ.λπ.

Επιπλέον παρεμβάσεις το 2026:

Τέλος, συμπληρωματικά όλων των προαναφερθέντων, μέσα στο 2026 έρχονται και μια σειρά από μικρές ή μεγάλες μειώσεις φόρων και ενισχύσεων που επηρεάζουν θετικά εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 50% το 2026 και κατάργηση το 2027 για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, με κόστος 75 εκατ. ευρώ.

Μείωση κατά 30% των συντελεστών ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά έως 20.000 κατοίκους, με κόστος 25 εκατ. ευρώ.

Επέκταση για το 2026 της απαλλαγής φόρου εισοδήματος για 3 έτη για κενές κατοικίες που μισθώνονται για μακροχρόνια μίσθωση.

Επέκταση αναστολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές και για το 2026.

Αύξηση αποζημίωσης αλλοδαπής υπηρεσίες και επιδόματος ειδικών καθηκόντων για τα στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών.

Αφορολόγητο επίδομα βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών.

Μισθολογική αναγνώριση του διπλώματος του Πολυτεχνείου και λοιπών Πανεπιστημίων με πενταετή κύκλο σπουδών, που ευνοεί μισθολογικά περισσότερους από 5.000 δημοσίους υπαλλήλους.

Κατάργηση τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης που θα ωφελήσει περισσότερους από 1 εκατομμύριο συνδρομητές.

