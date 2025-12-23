Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα και αύριο τα καταστήματα στην Πάτρα

Δυο ημέρες πριν τα Χριστούγεννα και η αγορά στην Πάτρα, κινείται σε εορταστικούς ρυθμούς.

Αυξημένη κίνηση στην αγορά: Γέμισε από κόσμο το κέντρο της Πάτρας

Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων:

Τρίτη 23/12/2025 10.00 – 21.00

Τετάρτη 24/12/2025 10.00 – 20.00

Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025 9.00 – 16.00

Κυριακή 28/12/2025 11.00 – 18.00

Δευτέρα 29/12/2025 10.00 – 21.00

Τρίτη 30/12/2025 10.00 –21.00

Τετάρτη 31/12/2025 10.00 – 20.00

Πέμπτη 1/1/2026 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 2/1/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ

Τρίτη 6/1/2026 ΑΡΓΙΑ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



