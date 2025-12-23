Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα και αύριο τα καταστήματα στην Πάτρα
Το εορταστικο ωράριο λειτουργίας στα εμπορικά καταστήματα, στην Πάτρα.
Δυο ημέρες πριν τα Χριστούγεννα και η αγορά στην Πάτρα, κινείται σε εορταστικούς ρυθμούς.
Αυξημένη κίνηση στην αγορά: Γέμισε από κόσμο το κέντρο της Πάτρας
Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων:
Τρίτη 23/12/2025 10.00 – 21.00
Τετάρτη 24/12/2025 10.00 – 20.00
Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ
Σάββατο 27/12/2025 9.00 – 16.00
Κυριακή 28/12/2025 11.00 – 18.00
Δευτέρα 29/12/2025 10.00 – 21.00
Τρίτη 30/12/2025 10.00 –21.00
Τετάρτη 31/12/2025 10.00 – 20.00
Πέμπτη 1/1/2026 ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 2/1/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ
Τρίτη 6/1/2026 ΑΡΓΙΑ
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News