Πώς θα πετύχεις ισορροπία προσωπικής – επαγγελματικής ζωής

Υπάρχει ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής;

Easier said than done, που θα έλεγαν και στα εξωτερικά. Είναι πολύ πιο εύκολο να το συζητάς και να το αναλύεις, παρά να το εφαρμόζεις, όμως με αποφασιστικότητα, τόλμη και πυγμή, όλα μπορείς να τα καταφέρεις.

Και ίσως, έως ένα σημείο, να είναι και ένας τεράστιος μύθος πως πρέπει να έχεις αυτή την απόλυτη ισορροπία 50-50. Σε διαφορετικές φάσεις της ζωής σου μπορεί διαφορετικοί τομείς να χρειάζονται περισσότερο την προσοχή σου και διαφορετικοί στόχοι να γίνονται προτεραιότητα.

Οπότε μη πιέζεσαι με αυτή την πλασματική τέλεια ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, αλλά έχοντας πει αυτό, καλό είναι να μη θυσιάζουμε διαρκώς βασικά κομμάτια του εαυτού μας.

Γιατί είναι σημαντική η ισορροπία προσωπικής – επαγγελματικής ζωής;

Το σύστημα μέσα στο οποίο γεννιόμαστε, μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε, τείνει να δημιουργεί μέσα στο μυαλό μας την ιδέα πως μπορούμε διαρκώς να είμαστε παραγωγικές ή πως ένα 8ωρο στη δουλειά σημαίνει 8 ώρες απόλυτης απόδοσης.

Είναι μία παγίδα, στην οποία πέφτουν οι περισσότεροι άνθρωποι, όμως όπως ακριβώς και με τη διατροφή μας, χρειαζόμαστε ποικιλία, για να είμαστε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και μόνο η δουλειά ή η εργασιομανία μας δε μπορεί να μας το προσφέρει αυτό.

Χρειαζόμαστε χρόνο ξεκούρασης, αναζωογόνησης και δημιουργικότητας, επαφής με το μέσα μας, self-care και αγάπης προς τον εαυτό μας, γιατί αλλιώς θα φτάσουμε με μαθηματική ακρίβεια στην εξουθένωση και τα απανωτά burnouts ή θα έρθει κάποια στιγμή στη ζωή μας η φάση που θα νιώθουμε οριακά κενές από σκοπό.

Πώς είναι η μη ισορροπημένη προσωπική και επαγγελματική ζωή;

Όταν αυτή η θεωρητικά άρτια ισορροπία δεν υπάρχει, μπορεί να πραγματώνεται με διαφορετικούς τρόπους:

– Διαρκείς υπερωρίες και υπερβολικές ώρες δουλειάς

– Παραμελημένη προσωπική ζωή (και δεν εννοώ μόνο τα ερωτικά)

– Burnout

– Έλλειψη αυτό-φροντίδας

– Σχέσεις που βρίσκονται στα πρόθυρα της κρίσης και διάλυσης

Είναι ουσιαστικά όλες εκείνες οι στιγμές που δε μπορείς να σταματήσεις να σκέφτεσαι τη δουλειά, ενώ το ωράριό σου έχει τελειώσει. Όταν οι σχέσεις σου ταλαιπωρούνται από την έλλειψη της προσοχής, της παρουσίας και της φροντίδας σου. Όταν διαρκώς αισθάνεσαι κάπως περίεργα και χωρίς καμία αίσθηση προσωπικής ικανοποίησης με τη ζωή σου.

Όταν ποτέ δεν έχεις χρόνο για τις προσωπικές σου ανάγκες. Όταν δυσκολεύεσαι να πάρεις άδεια, ακόμα και εάν σωματικά ή ψυχικά είσαι πλήρως εξαντλημένη. Όταν νιώθεις πως δε βγάζει πουθενά όσο και εάν προσπαθείς.

Πώς θα βελτιώσεις την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής

Το βασικό είναι να κάνεις αυτό το mindset τρόπο και φιλοσοφία ζωής. Να μην θυσιάζεις διαρκώς το ένα κομμάτι του εαυτού σου για το άλλο, αλλά να κρατάς μία κάποια ισορροπία στην τραμπάλα.

Να γίνει προτεραιότητά σου αυτή η σκέψη. Μπορούν βέβαια, να σε βοηθήσουν σε αυτό και τα παρακάτω:

1. Προγραμμάτισε

Μπορεί να αισθάνεσαι πως δεν έχεις χρόνο για προσωπικές δραστηριότητες, χόμπι ή οτιδήποτε σχετίζεται με την ψυχοσωματική σου ευεξία πέραν της δουλειάς, όμως αυτό ίσως είναι μία δικαιολογία που λες στον εαυτό σου. Εάν θες όντως να βρεις χρόνο για σένα, προγραμμάτισέ τον ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα που καλύπτουν την καθημερινότητά σου.

2. Βρες τον ρυθμό σου

Δε δουλεύει με τον ίδιο τρόπο το μυαλό όλων μας, οπότε το ζήτημα είναι να βρεις εκείνον τον τρόπο που «κουμπώνει» στους δικούς σου ρυθμούς, στην απόδοση και τη δημιουργικότητά σου. Δοκίμασε για παράδειγμα την pomodoro τεχνική που σου επιτρέπει να μένεις συντονισμένη στη δουλειά σου, αλλά να έχεις και τα απαραίτητα διαλείμματα.

3. Τέλος ημέρας

Είναι σημαντικό να τελειώνεις τη δουλειά σου σε μία συγκεκριμένη ώρα της ημέρας και να μένεις πιστή σε αυτήν, να κατεβάζεις ασφάλειες και κινητά για τον χρόνο που σου έχει απομείνει μέχρι να πέσεις για ύπνο το βράδυ. Δεν πρόκειται να καταστραφεί ο κόσμος εάν ένα μέιλ περιμένει μέχρι το επόμενο πρωί. Trust me.

4. Τούβλα χρόνου

Όχι κυριολεκτικά τούβλα, αλλά μεταφορικά. «Κόψε» την ημέρα σου χρονικά σε διαφορετικά τούβλα, κατά τη διάρκεια των οποίων θα ασχολείσαι με διαφορετικά tasks, με τα χόμπι σου, με την αυτό-φροντίδα και την ξεκούρασή σου. Θα σε κάνει πιο αποδοτική και θα σου «επιτρέψει» να βρεις χρόνο και για άλλες ασχολίες πέραν της δουλειάς.

5. Πάρε άδεια

Δεν πρόκειται να αποδείξεις κάτι με το να πας άρρωστη στο γραφείο και εάν ο εργοδότης σου δεν το καταλαβαίνει αυτό, τότε μάλλον είναι τοξικό το περιβάλλον. Εάν έχεις φτάσει στα όριά σου και βρίσκεσαι στα πρόθυρα burnout, δε θα βοηθήσεις κανέναν με το να προσπαθήσεις να ολοκληρώσεις όσα σου έχουν αναθέσει. Πιο πιθανό είναι να κάνεις διαρκώς λάθη και να μην έχεις καλή συνεννόηση με τους συναδέλφους. Η άδεια και το ρεπό είναι η σωστή λύση.

6. Εξάσκησε το mindfulness

Πολλές φορές βρισκόμαστε μέσα στο μυαλό μας και σκεφτόμαστε το πριν και το μετά, αλλά ποτέ το τώρα. Καλό είναι να προσπαθήσεις να εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου να παραμένει προσγειωμένος στη στιγμή, για να μπορείς και εσύ να βρίσκεσαι σε πραγματική επαφή με το σώμα και τον ψυχισμό σου, τα συναισθήματά σου ανά πάσα στιγμή. Αυτό θα σου δώσει καλύτερο έλεγχο της ζωής σου και σαφώς, μεγαλύτερη ψυχραιμία, μεθοδικότητα και ικανοποίηση.

7. Βρες έναν coach ή ψυχοθεραπευτή

Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τη φάση που είναι κλισέ και ταμπού να έχεις στη ζωή σου έναν ειδικό σε θέματα ψυχολογίας ή επαγγελματικής καθοδήγησης, οπότε καμία απολύτως ντροπή στο να εμπιστευτείς ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ περισσότερα σε αυτούς τους τομείς και μπορούν να σε κατευθύνουν προς το σωστό μονοπάτι.

Με πληροφορίες από betterup.com