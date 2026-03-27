Πότε καταβάλλονται τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ για τον Μάρτιο – Αναλυτικά τα ποσά και οι δικαιούχοι
Την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 καταβάλλονται τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ για τον μήνα Μάρτιο, με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 253 εκατ. ευρώ και τους δικαιούχους να φτάνουν τους 987.379.
Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μαζί με τον εποπτευόμενο ΟΠΕΚΑ, ανακοίνωσαν ότι την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των επιδομάτων για τον μήνα Μάρτιο, συνολικού ύψους 253.191.819 ευρώ.
Συνολικά, οι πληρωμές αφορούν 987.379 δικαιούχους, ενώ τα ποσά κατανέμονται σε σειρά παροχών και ενισχύσεων.
Ποια επιδόματα πληρώνονται
Αναλυτικά, καταβάλλονται:
- Επίδομα Παιδιού (Α21): 393.985 δικαιούχοι – 68.905.709 ευρώ
- Επίδομα Στέγασης: 171.229 δικαιούχοι – 20.348.356 ευρώ
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 145.149 δικαιούχοι – 33.007.819 ευρώ
- Αναπηρικά επιδόματα: 206.276 δικαιούχοι – 96.624.153 ευρώ
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 469 δικαιούχοι – 148.819 ευρώ
- Επίδομα Ομογενών: 4.932 δικαιούχοι – 174.656 ευρώ
- Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν.1296/1982): 12.027 δικαιούχοι – 5.049.042 ευρώ
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.387 δικαιούχοι – 10.430.852 ευρώ
- Έξοδα Κηδείας: 103 δικαιούχοι – 82.224 ευρώ
- Επίδομα Γέννησης: 9.492 δικαιούχοι – 12.490.500 ευρώ
- Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών: 2 δικαιούχοι – 900 ευρώ
- Κόκκινα Δάνεια: 2.745 δικαιούχοι – 233.449 ευρώ
- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ
- Ευάλωτοι Οφειλέτες: 378 δικαιούχοι – 40.094 ευρώ
- Επίδομα Αναδοχής: 619 δικαιούχοι – 484.093 ευρώ
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.375 δικαιούχοι – 1.798.100 ευρώ
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων για μέλη της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία: 14.194 δικαιούχοι 3.356.052 ευρώ
Ποια επιδόματα καταβάλλονται μέσω προπληρωμένων καρτών
Υπενθυμίζεται ότι μέσω προπληρωμένων καρτών πληρώνονται τα εξής επιδόματα:
- Α21 – Επίδομα Παιδιού
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
- Επίδομα Γέννησης
- Επίδομα Αναδοχής
Πού μπορούν να ενημερωθούν οι δικαιούχοι
Για περισσότερες πληροφορίες ανά παροχή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στις αντίστοιχες ενότητες για:
- Προνοιακά Επιδόματα Ατόμων με Αναπηρία
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
- Επίδομα Παιδιού
- Επίδομα Στέγασης
- Επίδομα Γέννησης
- Επίδομα Αναδοχής
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
Παράλληλα, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ, οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα επιδόματα και να ενημερωθούν για τις παροχές που δικαιούνται.
