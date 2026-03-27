Πότε καταβάλλονται τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ για τον Μάρτιο – Αναλυτικά τα ποσά και οι δικαιούχοι

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μαζί με τον εποπτευόμενο ΟΠΕΚΑ, ανακοίνωσαν ότι την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των επιδομάτων για τον μήνα Μάρτιο, συνολικού ύψους 253.191.819 ευρώ.

Συνολικά, οι πληρωμές αφορούν 987.379 δικαιούχους, ενώ τα ποσά κατανέμονται σε σειρά παροχών και ενισχύσεων.

Ποια επιδόματα πληρώνονται

Αναλυτικά, καταβάλλονται:

Επίδομα Παιδιού (Α21): 393.985 δικαιούχοι – 68.905.709 ευρώ

Επίδομα Στέγασης: 171.229 δικαιούχοι – 20.348.356 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 145.149 δικαιούχοι – 33.007.819 ευρώ

Αναπηρικά επιδόματα: 206.276 δικαιούχοι – 96.624.153 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 469 δικαιούχοι – 148.819 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 4.932 δικαιούχοι – 174.656 ευρώ

Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν.1296/1982): 12.027 δικαιούχοι – 5.049.042 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.387 δικαιούχοι – 10.430.852 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 103 δικαιούχοι – 82.224 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 9.492 δικαιούχοι – 12.490.500 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών: 2 δικαιούχοι – 900 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 2.745 δικαιούχοι – 233.449 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 378 δικαιούχοι – 40.094 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: 619 δικαιούχοι – 484.093 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.375 δικαιούχοι – 1.798.100 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων για μέλη της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία: 14.194 δικαιούχοι 3.356.052 ευρώ

Ποια επιδόματα καταβάλλονται μέσω προπληρωμένων καρτών

Υπενθυμίζεται ότι μέσω προπληρωμένων καρτών πληρώνονται τα εξής επιδόματα:

Α21 – Επίδομα Παιδιού

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Επίδομα Γέννησης

Επίδομα Αναδοχής

Πού μπορούν να ενημερωθούν οι δικαιούχοι

Για περισσότερες πληροφορίες ανά παροχή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στις αντίστοιχες ενότητες για:

Προνοιακά Επιδόματα Ατόμων με Αναπηρία

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Επίδομα Παιδιού

Επίδομα Στέγασης

Επίδομα Γέννησης

Επίδομα Αναδοχής

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Παράλληλα, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ, οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα επιδόματα και να ενημερωθούν για τις παροχές που δικαιούνται.

