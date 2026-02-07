Πότε πέφτουν οι αργίες το 2026: Τσικνοπέμπτη, Πάσχα και Αγίου Πνεύματος

Η αποκριάτικη περίοδος ξεκίνησε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, με την εορτή του Τελώνου και Φαρισαίου, και αναμένεται να κορυφωθεί με την Καθαρά Δευτέρα, που σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής και πέφτει 23 Φεβρουαρίου

Λοιπόν μπορείτε να κάνετε τον προγραμματισμό σας, καθώς με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες αργίες, είναι όλος ο κόσμος ώστε να βρούμε μία ανάσα ξεκούρασης και ανεμελιάς από την καθημερινότητά μας. Όλοι αναζητούν στα ημερολόγιά τους το πότε πέφτουν οι Απόκριες, και η Καθαρά Δευτέρα ώστε σιγά – σιγά να μπούμε στην άδεια του Πάσχα.

Η αποκριάτικη περίοδος ξεκίνησε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, με την εορτή του Τελώνου και Φαρισαίου, και αναμένεται να κορυφωθεί με την Καθαρά Δευτέρα, που σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής και πέφτει 23 Φεβρουαρίου. Χάρη σε αυτήν την αργία, θα μπορούμε να απολαύσουμε και 3ήμερο μακριά από δουλειές και σχολεία.

Η Τσικνοπέμπτη πέφτει στις 12 Φεβρουαρίου ενώ η Κυριακή του Πάσχα πέφτει φέτος 12 Απριλίου.

Δείτε εδώ τις «χαμένες αργίες» μέσα στο 2026.

Αναλυτικά όλες οι αργίες και το τριώδιο
Τσικνοπέμπτη: 12 Φεβρουαρίου
Αποκριά – Της Απόκρεω: 15 Φεβρουαρίου
Αποκριά – Της Τυροφάγου: 22 Φεβρουαρίου
Καθαρά Δευτέρα: 23 Φεβρουαρίου (τριήμερο)
Μεγάλη Δευτέρα: 6 Απριλίου 2026
Μεγάλη Τρίτη: 7 Απριλίου 2026
Μεγάλη Τετάρτη: 8 Απριλίου 2026
Μεγάλη Πέμπτη: 9 Απριλίου 2026
Μεγάλη Παρασκευή: 10 Απριλίου 2026
Μεγάλο Σάββατο: 11 Απριλίου 2026
Κυριακή του Πάσχα: 12 Απριλίου 2026
Δευτέρα του Πάσχα: 13 Απριλίου 2026
Κυριακή του Θωμά: 19 Απριλίου 2026
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου / Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου
Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 (τριήμερο)
Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 (τριήμερο)
Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου 2026
Επέτειος του «ΟΧΙ»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026
Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2026 (τριήμερο)
Σύναξη της Θεοτόκου: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2026

